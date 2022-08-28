يوم المرأة الإماراتية الثّامن والعشرين من شهر أغسطس من كلّ عام يعتبر من الأيّام الرسميّة والمميزة جدًا والذي تحتفل به الإمارات العربيّة المتحدة، وقد قررت الحكومة الإماراتية بتخصيص هذا اليوم ليكون يومًا عظيماً وخاصاً بالمرأة الإماراتيّة.

تم تأسيس يوم المرأة الإماراتية من قبل صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك زوجة المغفور له الشيخ زايد، المعروفة أيضاً باسم "أم الإمارات"،وهي الداعمة الأولى لمبادرات محو أمية الكبار وتوفير التعليم العام المجاني للفتيات، ويعبّر هذا اليوم عن الاحتفاء والتقدير لجهود المرأة الإماراتية الّتي بذلتها من أجل بناء الوطن وتقدّمه وتطوّره.

العديد من النّاس يبحث عن عبارات تهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، رسائل تهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية،وأجمل صور عن يوم المراة الاماراتية، وإليكم بعضًا منها فيما يأتي:

عبارات تهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

كل عام والإمارات العربية تفتخر بنسائها اللواتي لا يكتبن في التاريخ إلا الانتصارات والنجاحات التي تسحق الفخر والتقدير.

كلّ عامٍ وأنت ناجحة جميلة وبصحة جيدة.

إلى كل نساء الإمارات أهدي سلامي وحبي في هذا اليوم العظيم وأسأل الله تعالى أن يحفظ كل من ربت وناضلت وعلمت في سبيل وطننا الحبيب الغالي.

من أجمل عبارات تهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية،أهدي أجمل الكلمات وأثني بأروع الجمل على كلّ امرأةٍ من نساء الإمارات العربية لما يقدمنه من الجهود والتضحيات في سبيل بناء الوطن والدّفاع عنه.

كلّ عامٍ والمرأة الإماراتية الجميلة هي ملهمة الأجيال ومصدر الحياة، كلّ عامٍ وهي من تبني الأجيال وتربّي وتعلّم وتنجح، كلّ عامٍ وأنت بألف خير.

مبروك يوم المرأة الإماراتية ولكل نساء الوطن العربي فخورة بإنجازاتكن وبتقدمكن المستمر.

لقد فعلت المرأة الإماراتية الكثير لتشكيل بلدنا ولا يمكننا أن نشكرهن بما فيه الكفاية.

لا توجد كلمات للإشادة بالمرأة الإماراتية لما قدمته من مساهمات لبلدها، لكن أتمنى لك يومًا سعيدًا للمرأة الإماراتية.

كل عام وأنتِ الافضل والأنجح.

يوم المرأة الإماراتيــّة هو اليوم المميّز والعظيم الذي تستحقّه تلك المرأة المكافحة التي لطالما بذلت في سبيل جعل هذه الدولة مكانًا جميلاً على كافة الأصعدة.

صور عن يوم المراة الاماراتية

رسائل تهنئة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

أهنّئ المرأة الإماراتية في هذا اليوم المميز والعظيم الّذي يخلّد إنجازاتها الّتي سطّرتها عبر التّاريخ العريق لهذه الإمارات العظيمة.

كل عامٍ وأنت بخيرٍ سيدتي الإماراتية الجميلة، كلّ عامٍ وأنت القدوة الّتي تحتذي بها الأجيال المستقبلية، دمت لنا وللوطن ذخرًا.

إنني أحتفل مع النسوة الإماراتيّات بمناسبة يومهنّ الخاص، وذلك احترامًا وتقديرًا لجهودهنّ الّتي بذلنها إلى جانب الرّجل في هذا الوطن الحبيب.

كلام حلو عن المرأة الإماراتية

عزيزتي المرأة الإماراتية حاولي أن تعطي لنفسك الحق بأن تفتخرين بنفسك كل يوم بما تقدميه لمن حولك فكل عام وأنتِ بألف خير يا عزيزتي.

لا شيء يوازي نجاح المرأة الإماراتية وثقتها بنفسها والتي تأخذ دورها في المجتمع الإماراتي وتُحقق مكانة تليق بها.

إن للنساء الحق كما الرجال في أن يتبوأن أهم وأعلى المراكز من جميع النواحي بما يتناسب مع مؤهلاتهن وقدراتهن.

أهدي أحلى الكلمات وأثني بأروع الجمل على كلّ امرأةٍ من نساء الإمارات العربية المتحدة لما يقدمنه من الجهود والتضحيات في سبيل بناء الوطن والدّفاع عنه.

يوم المراة الاماراتية هو ذلك اليوم الذي تقدر به جهود كل امرأة إماراتية، وتشكر على جهودها وسعيها لبناء وطنها وتقدمه.

في يوم المرأة الإماراتيّ، تهنئة خاصّة لكافة النسوة مربيات الأجيال، بارك الله بكم، ودُمتم ذخراً لهذا الوطن.

في يوم المراه الاماراتيه وأشكر جميع النسوة الإماراتيات المخلصين هنَّ وجميع النسوة اللاتي تسهم في تقدم ورفعة أوطانهنَّ.

كل عام وأنتِ بألف خير.

كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2022

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