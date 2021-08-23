عرض الصيف المذهل المُقدم من فندق كراون بلازا دبي جميرا - خمس نجوم

بيان صحفي

يقع فندق كراون بلازا دبي جميرا في قلب منطقة جميرا 1، إذ يحتوي الفندق على 252 غرفةً وجناحاً تم تجديدهم حديثا و بما في ذلك 32 جناحاً عائلياً بغرف مُتصلة، جميع الغرف والاجنحة تحتوي على عدد من المميزات والوسائل التكنولوجية لتوفير إقامة مريحة وهادئة للزائرين. جميع الغرف مزودة ببرنامج النوم المميز المقدم من مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتننتال.

يمكنك الاستمتاع بإنفاق 349 درهم كرصيد مُسترد بإحدى مطاعمنا، ذا بلازا لونج الموجود في الطابق الأرضي أو مطعم كوزين والذي يقدّم أصناف من جميع المطابخ العالمية ومطعم جينجر الذي يقدم أشهى الأطعمة الأسيوية وحانة ذا دوكس المُصممة على الطراز البريطاني الكلاسيكي. والمشروبات المنعشة والوجبات الخفيفة طوال اليوم على المسبح.

تفاصيل العرض

غرف فردية ومزدوجة تبدأ من 449 درهم، رصيد بقيمة 349 درهم يمكن إنفاقه على الوجبات والمشروبات.

مدة العرض: يمكنك الحجز ابتداءً من يوم 1 أغسطس 2021 حتى يوم 15 من شهر سبتمبر 2021.

رابط الحجز: DXBJD UAE

الشروط والأحكام

يخضع العرض للتوافر خلال وقت الحجز.

يضاف 20 درهم للغرفة باليلة بدل درهم السياحة.

الاسعار المذكوره شامله رسوم البلديه ورسوم الخدمه وضريبه القيمة المضافه

هذه الأسعار سارية فقط في الفترة المذكورة أعلاه.

لا يمكن اسخدام هذا العرض مع أي عرض آخر ساري.

الحد الأقصى بالغرفة هو 2 بالغين + طفلين دون سن 6 سنوات حيث يمكنهم مشاركة الغرفة ذاتها والسرير مع ذويهم.

يتم احتساب 150 درهم للسرير الإضافي.

الغرف الأخرى متاحة بسعر إضافي.

لا يمكن استبدال نقاط الولاء من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال للاستفادة من هذا العرض.

يجب أن يُستخدم رصيد الطعام والمشروبات أثناء الإقامة فقط ولا يمكن استخدامه بعد مغادرة الفندق او تحويله او استرداه نقدا.

خدمة طلب الطعام في الغرفة غير شامله بالعرض

يجب ابراز بطاقة الهوية الإماراتية عند الوصول .

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