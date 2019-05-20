عزيزتي الحامل: تعرفي على فوائد زيت الخزامي العطري

لا شك ان فترة الحمل تتسبب في الكثير من التغيير الهرمونية داخل جسم السيدة الحامل فأحياناً تسبب جفاف الجلد أو هشاشة الشعر أو ضعف البشرة بشكل عام، كما تعمل على تغيير رائحة الجسم.

وينصح الخبراء بتجنب الروائح الصناعية التي تثير حساسية بعض النساء واستبدالها بالزيوت العطرية الطبيعية، ولكن بعد استشارة طبيبك. وللزيوت العطرية العديد من الفوائد الصحية بجانب رائحتها الجذابة التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتساعد على التخلص من المشاعر السلبية.

زيت الخزامي العطري

يعتبر زيت الخزامى من أفضل أنواع الزيوت المطهرة والمعقمة والمعطرة. يتم إستخدامه في معالجة مشكلات الجهاز العصبي والبثور والتقرحات التي تظهر بالجسم بجانب أنه من أقوى علاجات الجروح من خلال مزجه مع قطرات المياة الدافئة في حوض الإستحمام.

زيت الخزامي مرطب ومنعم للبشرة خاصة الجافة التي تظهر خلال فترة الحمل نتيجة قلة شرب المياة اللازمة لترطيب الجسم. يُنصح بتدليك الجسم به بواسطة طكرة من القطن و وضعه على البشرة مباشرة وتحت منطقة الأنف لإستنشاقه أطول فترة ممكنة.