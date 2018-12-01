تعرف على العصير الأحمر الذي يحمي القلب ويمنع السرطان

يعمل عصير الرمان على تقوية العظام ويحافظ على مستوى السكر بالدم (shutterstock.com)

فاكهة الرمان ذات الفوائد الصحية العالية للغاية وخصوصي من ناحية القلب والشعر والجلد فهو غني بمضادات الأكسدة، والألياف والبروتين والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والزنك والصوديوم.