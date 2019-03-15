كيفية علاج انتفاخ البطن

شرب الماء قبل حوالي 30 دقيقة من وجبة الطعام تساعد على الهضم (Shutterstock)

من الأمور التي تُسبب إحراجاً شديدصا هو انتفاخ البطن، إلا أن العلاجات التي يمكن القيام بها لتفادي هذا الإحراج كثيرة ومتنوعة ولا تحتاج إلى طبيب حتّى.

فعندما تأكل أو تشرب بسرعة، يمكنك ابتلاع الكثير من الهواء، مما قد يسبب الغازات. لذا عليك أن تقوم بالعكس من ذلك، أي أن تتأكد من مضغ الطعام ببطء لتقليل كمية الهواء التي تبتلعها. وانطلاقاً من ذلك فمن المفضل وجبات أصغر وأن تقوم بتوزيعها على مدار اليوم وجعلها أكثر تواترا. فعلى سبيل المثال يمكنك تناول 6 وجبات صغيرة في اليوم بدلاً من 3 وجبات كبيرة.

ويعتبر البعض أن شرب الشاي بالنعناع يمكن أن يساعد في تحسين أعراض انتفاخ البطن. كما أن كميات صغيرة من الزنجبيل يمكن أن تساعد في عملية الهضم أو اضطراب المعدة، والتي قد تسبب انتفاخ البطن.

كما أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يُساهم بتحسين صحة الإنسان. لذا عليك أن تتناول 5 أجزاء على الأقل من الفاكهة والخضار في اليوم. اختر الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات التي يسهل هضمها. وهي تشمل البطاطا والأرز والخس والموز والعنب والحمضيات.

وإذا كنت تشرب السوائل مع وجبات الطعام، فأنت تخسر أحماض المعدة، مما يعرقل من تحليل الطعام بشكل سليم. لذا من الأفضل ان تشرب الماء قبل حوالي 30 دقيقة من وجبة الطعام لمساعدة المعدة على الهضم بشكل أفضل. ويمكنك علاج انتفاخ البطن والتحكم به من خلال التقليل من تناول الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات، كبعض الفواكه، مثل التفاح.

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