علاج حساسية الأسنان بوصفات طبيعية منزلية

الإحساس بالألم عند تناول طعام بارد أو ساخن من أهم أعراض حساسية الأسنان (shutetrstock)

الإحساس بالألم عند تناول طعام بارد أو ساخن من أهم أعراض حساسية الأسنان، ويسبب ذلك إزعاجاً يؤدي إلى الابتعاد عن بعض الأطعمة المفضلة.

ويمكنك استشارة الطبيب بخصوص هذه الحساسية خاصة إذا كان لديك حشو مضى عليه وقت، فقد يكون العلاج تجديده.

وإلى جانب ذلك تعالج هذه الطرق البسيطة حساسية الأسنان:

- زيت القرنفل

يحتوي زيت القرنفل على عناصر مضادة للالتهابات والبكتريا، ويقوم بتسكين الألم إلى جانب أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة. ضع مسحة من زيت القرنفل على اللثة لتخفيف حساسية الأسنان.

- الملح

ضع ملعقتين صغيرتين من الملح في كوب ماء دافئ ومضمض فمك به بانتظام لتخفيف حساسية الأسنان.

- زيت الخردل

يقوي زيت الخردل اللثة، ويساعد على تخفيف حساسية الأسنان الناتجة عن ضعف اللثة. امزج ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة من زيت الخردل، ودلّك أسنانك بالمزيج بلطف، ثم اشطف فمك بالماء الفاتر.

- زيت السمسم

لهذا الزيت تأثير رائع على صحة الفم، فهو يعالج الحساسية ويقتل بكتريا الفم، ويساعد على إعادة إنتاج مينا الأسنان، ويقوّي اللثة ويعالج انحسارها.

- زيت الزعتر

يمتاز زيت الزعتر بأنه مطهّر ومسكّن قوي. دلّك أسنانك بالزيت عند الشعور بالألم لتخفيفه.

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