علاج غازات وانتفاخات البطن أتناء الحمل

تشتكي بعض السيدات من مشكل غازات البطن اتناء فترة الحمل والمعاناة من الانتفاخات المصاحبة لهذا المشكل مما يؤتر على راحة السيدة الحامل ويسبب لها انزعاجا كبيرا من الأمر كما قد تتصاحب هذه الغازات بمشكل عسورة الهضم والامساك وانخفاظ مستوى النشاط البدني لذى السيدة الحامل ومعانتها من مرض سكر الحمل الذي يصاحب السيدة ايضا طول هذه الفترة من الحمل.

تأتي مشكل انتفاخات وغزات البطن أثناء فترة الحمل لأسباب متعددة تختلف من حالة إلى أخرى فق تتعلق في بعض الحالات بعوامل وراثية وتكون أيضا ناتجة لأسباب ارتفاع مستوى البروجسترون في الجسم خلال فترة الحمل لذى السيدة ولعلاج هذا المشكل أردنا أن نقترح عليك سيدتي أهم العلاجات الطبيعية والطرق العلاجية البسيطة التي تساعد على تجاوز هذا الأمر والتخلص من مشكل الغازات والانتفاخات والتشجئات لذى الحامل.

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استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف

النظام الغذائي المتوازن والصحي يجب أن يكون رفيقك الدائم سيدتي طول فترة حملك وعليك الابتعاد عن الأطعمة والمأكولات التي تسبب الشعور بالغازات وانتفاخات البطن وعلى رأسها المشروبات الغازية والمحليات الصناعية وتقليل كميات الألبان الدسمة وتجنب الأطعمة الدهنية أو المقلي ومؤكلات المكرونة والبروكلي والخبز الأبيض كما يجب عليك سيدتي استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف التي تعد كفيلة للحمايتك من مشكل الإمساك ومحاربة مشكل الانتفاخات.

شاي البابونج

يساعد شاي البابونج في تقليص الإحساس بالشنجئات وانتفاخات البطن لأنه يساعد على زيادة حساسية الانسولين ويساعد على تقليل مستويات السكر في الدم ويحارب تكون الغازات من خلال افرازه لحمض المعدة وننصحك سيدتي بتناول شاي البابونج مرتين في كل يوم.

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مشروب النعناع

يساعد مشروب النعناع الطبيعي على محاربة الاحساس بالغازات والانتفاخات وننصحك سيدتي بشرب كوبين من هذا المشروب الذي يساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمي و استرخاء العضلات والتخلص من مشكل الغازات.

مشروب اليانسون

يحتوي اليانسون على خصائص مضادة للانتفاخات وتشكل غازات البطن ويساعد على استرخاء الجهاز الهضمي وطرد الريح من الإمعاء وشرب كأس من مشروب اليانسون في كل صباح قبل وجب الإفطار سيساعدك كتيرا في التخلص ومحاربة مشكل غازات البطن أثناء الحمل.