لا تستغربي تصرّفات الجدّات.. هكذا تتحكّمين بملامح مولودك!
علاقة خاصة تربط بين الجدة وأحفادها (shutterstock.com)
قد نستغرب تصرّفات الجدّات عند ولادة أحفادهنّ، حيث نرى أنّ تصرّفاتهنّ فيها الكثير من الغرابة والخرافة، مثل ضمّ جانبيْ أنف المولود بمجرّد ولادته وهو لا يزال ساخناً وفق تعبيرهنّ كي يكبر وهو يملك أنفاً جميلاً ومستقيماً.
لكن وبحسب ما ذكر موقع "سيدني.نت"، فإنّ العلم الحديث أثبت بالفعل صحة هذا التصرف، وقدّم الموقع تمارين الخفيفة التي يمكن بواسطتها التحكم بملامح المولود:
- يفضل إجراء هذه التمارين في الأيام الأولى من ولادة المولود.
- يفضل أن يكون أول مرّة بمجرد نزوله من رحم أمّه، حيث لا يزال طرياً، ولم تصبح عضلاته قاسية.
- قومي أولاً بضم جانبي أنف المولود برفق كي يكون أنفه جميلاً.
نصائح لديكور غرفة المولود الجديد
- كرري التمرين عدة مرات يومياً.
- وكرريه بعد استحمام المولود.
- قومي بضغط الأذنين إلى الخلف، لكي لا يكبر المولود بأذنين بارزتين.
- وبالنسبة لعينيه لكي تبدوا جميلتين وواسعتين "مشروطة" فقومي بشدّ زاويتي العينَيْن إلى الأعلى بلطف.
- افركي زوايا رأسه برقة لكي يكون وجهه مستديراً.
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