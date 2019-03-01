

لكن وبحسب ما ذكر موقع "سيدني.نت"، فإنّ العلم الحديث أثبت بالفعل صحة هذا التصرف، وقدّم الموقع تمارين الخفيفة التي يمكن بواسطتها التحكم بملامح المولود:



- يفضل إجراء هذه التمارين في الأيام الأولى من ولادة المولود.



- يفضل أن يكون أول مرّة بمجرد نزوله من رحم أمّه، حيث لا يزال طرياً، ولم تصبح عضلاته قاسية.



- قومي أولاً بضم جانبي أنف المولود برفق كي يكون أنفه جميلاً.

نصائح لديكور غرفة المولود الجديد



- كرري التمرين عدة مرات يومياً.



- وكرريه بعد استحمام المولود.



- قومي بضغط الأذنين إلى الخلف، لكي لا يكبر المولود بأذنين بارزتين.



- وبالنسبة لعينيه لكي تبدوا جميلتين وواسعتين "مشروطة" فقومي بشدّ زاويتي العينَيْن إلى الأعلى بلطف.



- افركي زوايا رأسه برقة لكي يكون وجهه مستديراً.