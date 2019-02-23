إحذري.. غسول المهبل خطر يهدد صحتك الإنجابية

تلجأ بعض السيدات إلى استخدام غسول المهبل للشعور بنظافة أكثر في هذه المنطقة، ولكن هل يعتبر غسول المهبل آمنا على صحة المرأة؟ وهل يسبب أي أضرار أو مشكلات خطيرة فيما يخص الصحة الإنجابية؟

هذه التساؤلات يجيب عنها موقع WebMDفي السطور الآتية.

ما غسول المهبل؟

تلجأ النساء إلى طريقتين فيما يتعلق بغسول المهبل، إما إعداده في المنزل عن طريق مزج المياه بالخل أو شراؤه جاهزا من السوبر ماركت أو الصيدليات والذي يتكون في هذه الحالة من بعض المطهرات والعطور.

أضرار غسول المهبل

علامات تدل على وجود اضرابات في الهرمونات

على الرغم من أن بعض النساء يستخدمن غسول المهبل لكن أضراره تعتبر أكثر من فوائده وهي:

التهابات المهبل: استخدام غسول المهبل يعمل على الإخلال بتوازن البكتيريا في هذه المنطقة، مما يشجع على نمو البكتيريا التي تصيب بالعدوى والالتهاب. والدراسات أثبتت أن النساء اللاتي توقفن عن استخدام غسول المهبل كن الأقل عرضة للإصابة بالتهاب المهبل البكتيري، والذي يزيد من مخاطر الولادة المبكرة والأمراض المنقولة جنسيا.

التهاب الحوض: هو مرض يصيب الرحم وقناتي فالوب أو المبيضين، والأبحاث وجدت أن النساء اللاتي يستخدمن غسول المهبل تزيد مخاطر إصابتهن بالتهاب الحوض بنسبة 73%.

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مضاعفات الحمل:غسول المهبل يسبب الكثير من المشكلات بالنسبة للحمل، فالنساء اللاتي يستخدمنه أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، يجدن صعوبة في الحمل مقارنة بالنساء اللاتي لا يستخدمنه. كما يزيد غسول المهبل من مخاطر الحمل خارج الرحم بنسبة 76% والذي يزرع الجنين فيه خارج الرحم.

سرطان عنق الرحم: حتى استخدام غسول المهبل لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع وجد أنه يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

هل يجب استخدام غسول المهبل؟

وفقا للخبراء، مثل الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، فيجب تجنب استخدام غسول المهبل قدر الإمكان، فوجود بعض الرائحة للمهبل هو شيء طبيعي يجب ألا تقلق بشأنه السيدات، ولكن وجود رائحة قوية قد يكون علامة على الإصابة بالعدوى، وهنا يجب استشارة الطبيب وليس استخدام غسول المهبل، فالحموضة التي توجد في المهبل سوف تقتل البكتيريا الضارة، وتسيطر عليها، وغسل المهبل بالماء الدافئ والصابون الخفيف سيساعد على بقائه نظيفا.