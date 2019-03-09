يحارب العديد من الأمراض.. التوت منجم من الفيتامينات والمعادن



وأوضح فيكسلر أن التوت باختلاف ألوانه الأحمر والأسود والأزرق يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ فهو يزخر بالمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E.

فوائد التوت الأسود الصحية



كما يعد التوت غنياً بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع بسرعة ولمدة طويلة، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، وبالإضافة إلى ذلك، يزخر التوت بمضادات الأكسدة، مثل أنثوسيان وفلافونيد وريسفيراترول، التي تحمي خلايا الجسم وتحارب الأمراض.