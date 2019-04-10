علاج فقدان الشهية لدى الأطفال
يعاني معظم الأطفال من فقدان الشهية ، وعلاج هذا الموضوع يبدأ من الأمهات
يعاني معظم الأطفال من فقدان الشهية ، وعلاج هذا الموضوع يبدأ من الأمهات كما قالت د/ ربي مشربش أستاذ التغذية لبرنامج "دنيا يادنيا" أنه لا بد من أن نعرف أن هناك أطعمة لا يحبها الطفل ويتم تقديمها له ، أو التأخر في إدخال الأطعمة الصلبة للأطفال وعدم تنوع الأطعمة ، مما يجعل الطفل غير مقبل علي الطعام ، والمهروس يعلم الطفل عدم مضغ الطعام ، لأنه يعتاد علي الأطعمة المهروسة ولا يعتاد علي الأطعمة الصلبة وبذلك يبتعد عنها ، وعند بلوغ الطفل عمر سنة يكون الطفل غير مهتم بالطعام بل يهتم بالألعاب والحركة أكثر ، بعد مرور السنة طالما الوزن في زيادة يجب أن لا تشعر الأم بالقلق حيال ظهور تلك الأمور.
أما إذا كان الطفل يعاني من هذه الأعراض فلا بد من الذهاب إلي الطبيب :
1- وجع في البطن وإمساك أو إسهال شديد ، وهذا يؤثر علي شهيته.
2- شحوب بالوجه لأنه يعبر عن فقر الدم.
3- نقص الزنك يفقد الطفل الشهية.
4- فقر الدم يحدث تعب وإرهاق للأطفال .
5- تناول الطعام بمفرده لا يشجعه علي تناول الطعام بعكس الاجتماع مع العائلة فيعطيه دفعة لتناول الطعام .
6- هناك مايسمي بالنيو فوبيا وهي الخوف من تناول الأطعمة الجديدة لدي الأطفال وهنا من الممكن أن يتناولها بعد 15 مرة من التجربة لأن حالة التذوق لديه تتغير .
7- يجب عدم اللجوء إلي الطبيب إلا إذا كان الطفل يعاني من مشكلة حقيقية ويعاني من نقص فيتامينات ومعادن ، هنا زيارة الطبيب ضرورة ملحة .
علما بأن هناك الكثير من الأطفال يلجأ للرفض الطعام لجذب انتباه الأهل ، ويشعر بأن الأهل منشغلين عنه ، لذلك يرفضوا الأطعمة للفت انتباههم، لا نجعل الطفل هو من يتحكم بالطعام وتوقيتاته ، نلجأ إلي الوجبات الخفيفة ولكن صحية مثل الألبان والفواكه والخضروات .المزيد:
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