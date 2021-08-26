فندق ذا إتش دبي يطلق باقة الإقامة المميزة 

بيان صحفي

لم يعد محبي السياحة والتجارب الفريدة بحاجة إلى الذهاب بعيدًا بحثًا عن الرحلة المثالية، فقد أطلق فندق ذا إتش دبي عن باقة الإقامة المميزة التي توفر كل ما يحتاجه أفراد الأسرة والفئات العمرية تحت سقف واحد. يقع فندق الخمس نجوم على شارع الشيخ زايد في قلب المدينة النابض، ويوفر للضيوف إقامة لا تُنسى مع وسائل الترفيه الرائعة ومنافذ تناول الطعام والغرف الرائعة ، استمتع بملاذ هادئ في المدينة في مكان الإقامة الاستثنائي بتكلفة 269 درهمًا إماراتي في الليلة فقط.

تضمن الباقة المميزة للضيوف إجازة مريحة مع ترقية مجانية شاملة وجبة الإفطار. انطلق في رحلة تذوق حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالوصول إلى 11 منفذ تناول طعام وترفيه داخل الفندق. ويضم الفندق’ماندارا سبا‘، المنتجع الصحي الباليّ الحائز على جوائز ، ملاذاً مميزاً للاسترخاء والراحة.

ستتمكن العائلات والأصدقاء من الوصول إلى أكبر مناطق الجذب السياحي في دبي بأسعار مخفضة عند إقامتهم في الفندق والاستمتاع بأجواء مليئة بالسعادة في الغابة الاستوائية "ذا جرين بلانيت" وآي إم جي عالم من المغامرات ، ويمكن للأطفال استكشاف العالم في كيدزانيا، ورؤية أحد أكبر أحواض السمك "الأكواريوم" وأجملها في العالم عند زيارة حديقة الحيوانات المائية و"دبي أكواريوم". بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاسترخاء تحت أشعة الشمس والسباحة، سيحصلون على خصومات خاصة في منتزه لاجونا المائي.

يضم الفندق 236 غرفة وجناحاً فسيحاً، والتي تعد من أكبر الغرف والأجنحة في المدينة. يمكن للعائلات الانغماس في وجبة فطور صحية في مطعم "إيت أند ميت" قبل الاستمتاع بيوم مليء بالمغامرات في "لا مير" حيث تتوفر خدمات النقل المجاني. يمكن للأزواج الذين يحتاجون لقضاء عطلة سعيدة الانطلاق في رحلة مليئة بالسياح إلى برواز دبي والاستمتاع لاحقًا بعلاج هادئ في المنتجع الصحي "ماندارا سبا" وبعدها التوجه إلى أحد المطاعم وأماكن السهر التي تقدم تجارباً متميزة الـ 11 داخل الفندق.

يعتبر هذا الفندق الأيقوني الوجهة الأولى لتناول الطعام والترفيه في شارع الشيخ زايد ، ويوفر إقامة لا تُنسى في قلب دبي. وقد قام الفندق بتنفيذ جميع التدابير اللازمة لضمان بيئة صحية وآمنة لجميع الضيوف والموظفين.

تفاصيل العرض

ماذا: عرض الإقامة المميزة

العنوان: فندق ذا إتش دبي، شارع الشيخ زايد

العرض: تبدأ أسعار الغرف من 269 درهمًا إماراتي في الليلة

يشمل العرض:

فطور مجاني

ترقية مجانية مؤكدة إلى فئة الغرفة التالية

تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر

قسيمة بقيمة 50 درهمًا إماراتي لدى إتش بار

قسيمة بقيمة 50 درهمًا إماراتي لدى المنتجع الصحي ماندارا سبا

تناول طعام مجاني بحد أقصى لطفلين حتى سن 12 عاماً

خدمة نقل مجانية إلى شاطئ لامير

الحجز: يرجى التواصل على الرقم 8888 501 04 أو زيارة الموقع الإلكتروني

https://www.hhoteldubai.com/offers/hot-deals-staycation-offers/

نبذة عن فندق ’ذا إتش دبي‘

يقدم فندق ’ذا إتش دبي‘ مفهوماً مميزاً للإقامة الفاخرة، مع مجموعة عروضه المميزة المصممة لتوفير تجربة ضيافة لا تنسى لضيوفه. ومن موقعه على شارع الشيخ زايد، يعتبر فندق ’ذا إتش دبي‘ - التابع لمجموعة ’ليدينج هوتيلز أوف ذا ورلد‘ - البوابة المثالية لعيش أفضل تجارب الإقامة في قلب أكثر المدن الحيوية في العالم.

وإلى جانب احتضانه 11 وجهةً راقيةً لتناول الطعام وواحدةً من أبرز علامات المنتجعات في العالم -ماندارا سبا‘، يشتمل الفندق الذي يجمع بين الطابع العربي التقليدي ولمسات الحداثة المعاصرة على 15 غرفةً وظيفيةً مخصصة وقاعة حفلات مصممة لاستيعاب 500 - 800 ضيف ليوفر بذلك مساحاتٍ تلبي متطلبات مختلف الفعاليات والمناسبات.



ويضم الفندق 236 غرفة وجناح ومسكن بمساحات رحبة وإطلالات خلابة على أفق مدينة دبي المذهل، ليكون الوجهة الأفضل للترفيه والأعمال. ويتواجد الفندق على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام عن مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تمكين الوصول السهل إلى دبي مول وبرج خليفة، وباقة مذهلة من تجارب التسوق وتناول الطعام.



الجوائز

جائزة مجلة ’فاكت‘ لأفضل سبا في فندق في دبي لعام 2018.

جائزة أفضل ملاذ حضري لعام 2017-2018 من جوائز ’وورلد لكشري سبا‘.

نبذة عن شركة ستوري للضيافة:

ستوري للضيافة هي ذراع الضيافة لشركة أبوظبي كابيتال جروب، وهي شركة استثمارية مؤسسية خاصة مقرها أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. تشمل العلامات المنضوية تحت ستوري للضيافة فنادق ومنتجعات ستوري وفنادق كيو التي تقع في وجهات رئيسية بارزة.

تضمّ المجموعة الحالية لشركة ستوري للضيافة خمسة فنادق ومنتجعات، مع التخطيط لإضافة أربعة فنادق في غضون الأشهر الـ 24 المقبلة. وقد تم تصميم كل من هذه الفنادق بطريقة تولّد الإلهام لدى الضيوف حتى بعد مغادرتهم.

على مدار الـ 24 شهرًا القادمة، ستتوسع ستوري للضيافة بشكل أكبر في أبوظبي، والبحرين، ومكة المكرمة، والمغرب. وبحلول العام 2025، تخطط ستوري للضيافة لإدارة 12 فندقًا في جميع أنحاء العالم.

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