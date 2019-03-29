الإستخدامات المنزلية المذهلة للأسبرين

يستخدم الأسبرين لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت

عندما يتعلق الأمر بصندوق الإسعافات الأولية، فإن أحد الأدوية الشائعة التي يمكنك العثور عليها هي الأسبرين، وهو واحد من أكثر الأدوية شيوعاً لعلاج الألم الخفيف إلى المتوسط، وكذلك الصداع النصفي والحمى.

ويستخدم الأسبرين من قبل الأطباء لعلاج أو منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية وألم في الصدر. وفي الواقع، الأسبرين الذي يعطى بعد فترة وجيزة من النوبة القلبية يقلل من خطر الموت بشكل كبير.

وإلى جانب هذه الاستخدامات الطبية، هناك استخدامات أخرى مدهشة للأسبيرين في المنزل:

1- علاج حب الشباب

يخلصك حمض الصفصاف في الأسبرين من البثور.

2- التخلص من القشرة

يحتوي حمض الساليسيليك الذي يتحكم بقشرة الرأس.

3- لدغات الحشرات

يخفف من الأعراض بسبب خواصه المضادة للالتهاب.

4- الشعر تحت الجلد

يقشر البشرة ويتخلص من الجلد الميت.

5- آثار الجدري

يقلل من حجم الندوب التي يخلفها المرض.

6- المسامير اللحمية

يلين الجلد ويتخلص من الخلايا الميتة في القدمين.

7- لسعات النحل

يخفف الألم ويسرع من عملية الشفاء.

8- حفظ الأزهار

يخفض حموضة الماء ويطيل عمر الأزهار.

9- إزالة بقع الملابس

يخلصك من بقايا التعرق والقهوة أو الحبر.