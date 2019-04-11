تعرفِ على فوائد الأطعمة حسب ألوانها

تحتوي الأطعمة ذات اللون الأحمر على مادة "الليكوبين" التي تكافح مشاكل العين

قالت الدكتورة "نهلة مسعد" استشاري التغذية العلاجية لـ"مصراوي" إن القيمة الغذائية للأطعمة تختلف باختلاف ألوانها، إذ يحتوي كل لون على فوائد غذائية خاصة لصحة الجسم.

1-اللون الأخضر:

يعتبر اللون الأخضر في الخضروات والفواكه من أفضل الألوان المفيدة للجسم، لاحتوائها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، والعديد من الفيتامينات كفيتامين "G" الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة الضرورية لتقوية وحماية الجهاز المناعي.

وتحتوي أيضًا على فيتامين "k" الذي يعمل على تنظيم الهرمونات النسائية، ويحافظ على صحة البشرة والجلد، وفيتامين "A" أحد مضادات الأكسدة، الذي يساعد يحافظ على صحة القلب، والكلى، والرئتين.

وتتميز الخضراوات ذات اللون الأخضر بكثرة المعادن، التي تعمل على تقوية العظام وعضلات الجسم مثل الكالسيوم، والفسفور، والماغنسيوم، الضروري لبناء الأسنان وتقويتها أنسجة الجسم، وتنظيم مستوى السكر في الدم.

ومن ضمن الأطعمة ذات اللون الأخضر "الخيار، والخس، والتفاح الأخضر، والكيوي، والأفوكادو، والعنب الأخضر، والكرنب الأخضر، والكابوتشي، والكوسا، والنعناع، والجرجير، والبصل الأخضر، والسبانخ، والفاصوليا، والكرفس، والقرنبيط، والبروكلي".

2-اللون الأحمر:

تحتوي الأطعمة ذات اللون الأحمر على مادة "الليكوبين" التي تكافح مشاكل العين، وتمنع العدوة المرضية.

وتحتوي أيضا على "الانثوسانين" وهي من المواد المضادة للأكسدة، والمسئولة عن اكتساب الفواكه والخضراوات اللون الأحمر، وتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي تقي الجسم من السكتات الدماغية، وتساهم في علاج مشاكل المعدة والإمساك.

3-اللون الأصفر البرتقالي:

تحتوي الأطعمة ذات اللون الأصفر على فيتامين "سي"، الذي يعتبر العامل الأساسي للوقاية من أمراض العدوى مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، إذ يعمل على خفض مستوي الكولسترول في الجسم، ويقلل من الآثار السلبية الناتجة عن التدخين وشرب الكحول.

وينتج فيتامين "سي" الكولاجين، والبروتين الضروري لصحة الجسم والأنسجة، ومادة "البيتا كاروتين" الموجودة بكثيرة في الخضراوات ذات اللون الأصفر وخاصة الجزر، إذ تعمل على الحفاظ على صحة الرئتين مع التقدم في العمر، وتقوية النظر.

ويشمل عدة أطعمة منها " الليمون، والذرة، والبطاطس، والعنب، والفلفل الأصفر، والبطاطا، والموز، وقرع العسل، والمشمش، والأناناس، والمانجو، واليوسفي، والبرتقال، والجزر".

4-اللون البنفسجي:

اللون البنفسجي باختلاف دراجته، فإنه متواجد بكثرة بين الأطعمة الطبيعية مثل "الباذنجان، التوت البري، الخرشوف، والكرنب البنفسجي، والبصل الأحمر، والتين، والقلقاس"، وتحتوي الخضروات والفاكهة ذات اللون البنفسجي على ألياف تساعد على إنفاص الوزن والتخلص من دهون الجسم، والعديد من المعادن كالبوتاسيوم، والحديد.

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