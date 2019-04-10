فوائد الأناناس الصحية المذهلة

الأناناس فاكهة استوائية لذيذة تتميز بالعديد من الخصائص العلاجية، لأنها غنية بالكثير من المواد والفيتامينات التي تحمي جسم الإنسان من الأمراض، لهذا يجب تناولها بانتظام للاستفادة من فوائدها المتعددة التي سنتطرق إلى أهمها.

الأناناس يحتوي على أنزيم يسمى البروميلين الذي يعمل على تيسير عملية الهضم و تحسين أداء المعدة، إضافة إلى هذا فتناول الأناناس فعال من أجل فقدان الوزن والتخلص من السيلوليت، كما أن هذا الأمر يساهم في مكافحة تصلب الشرايين، زد على ذلك فإن استهلاك هذه الفاكهة المنعشة مفيد لتخفيف انتفاخ البطن بسبب الغازات.

وتجب الإشارة إلى أن الأناناس مدر للبول، كما أنه يقتل الجراثيم و يزيل السموم من الجسم، ويقاوم العديد من الأمراض مثل التهاب المفاصل، النقرس والاكتئاب علاوة على هذا فهو مفيد لتقوية الذاكرة ثم انه صحي بالنسبة للأطفال الذين يعانون من نزلات البرد بفضل الفيتامينات التي يحتوي عليها(A B C E).

فالأناناس شهي ومنعش فهو يمنح الجسم الكثير من المزايا لذا يجب أن يكون حاضراً في في نظامنا الغذائي اليومي.