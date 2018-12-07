البزاق يحتوي على سعرات حرارية قليلة

سواء أكنت تحب البزاق أو تكرهه لكنك لن تتوقع فوائده الغذائية والصحية للبزاق، حتى عشاق "البزاق" قد لا يعرفون حقيقة فوائده المتعددة. قد يصعب جمع كل فوائده لكن تعرّف إلى أهم ما يقدمه البزاق لجسمك وقلبك.

يرتبط البزاق بالشتوة الأولى، انها من الأفكار التي تتبادر الى الأذهان عند بدء الموسم، تستعد للقيام برحلة لجمعه وتناوله في طبق لذيذ. لكن ماذا تعرف عن فوائده الغذائية، اكتشف بعضها بحسب ما ذكر موقع clevelandclinic".

يعتبر البزاق غنياً بـ:

* البروتين: حيث يحتوي كل 100 غرام منه الى 16.10 غم من البروتين. يعتبر مصدراً رئيسياً للبروتينات التي تضاهي بكميتها بعض انواع اللحوم الأخرى.

* يحتوي على سعرات حرارية قليلة، لذلك يعتبر خياراً ذكياً ومفيداً لكل من يريد خسارة الوزن او المحافظة على وزنه. إذ يحتوي كل 100 غرام من البزاق المطبوخ حوالى 50 سعرة حرارية. ما يعني ان 6 بزاقات متوسطة تساوي تقريباً 175-180 سعرة حرارية.

فوائد البزاق:

* مصدر غني بالفيتامينات والمعادن لاسيما المغنيسيوم والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم وفيتامين A والتي تعمل جمعيها على المحافظة على صحة العظام والأسنان وتحسين عمل الجهاز الهضمي وتقوية النظر.

* الحديد وفيتامين B12 اللذان يساعدان في وصول الاوكسيجن الى الدم ومكافحة فقر الدم وتعزيز نمو الأعصاب وتغذيتها.

* مفيد للقلب: إضافة الى كل العناصر الغذائية، يتميز البزاق بخلوه من الكولسترول وبالتالي يعتبر مفيداً لمرضى القلب او الأشخاص الذين يعانون الكولسترول.

* فائدة غير متوقعة: بسبب احتواء البزاق على الزنك، نصحت اختصاصية التغذية في مستشفى كليفلاند جوليا زوبانو انه "بإمكان السيدة فوق الـ40 الإستفادة من البزاق وما يحتويه من معادن وفيتامينات غنية لا سيما النحاس والزنك. مع تقدم العمر، يتعرض الرجل كما المرأة الى نقص في الفيتامينات والمعادن الرئيسية ويصبح من الصعب امتصاصها كما في السابق. لذلك بات البزاق مصدراً غنيا لكل هذه الفيتامينات والمعادن والماء والأهم انها لا تحتوي على سعرات حرارية.

* يتميز بإحتوائه على مادة الكولاجين المعروفة في فائدتها الجمالية وحفاظها على البشرة وتجدد الخلايا، بالإضافة الى محاربته حب الشباب وعلامات الشيخوخة.

كذلك تنصح الاختصاصية التغذية في كليفلاند طهيه على البخار او سلقه وتجنبه طهيه مع دهون غير صحية كالزبدة او السمنة وصلصلة الكريم وغيرها والإستعانة بالزيت او الطماطم ليكون طبقاً صحياً.