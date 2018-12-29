تعرف على علاقة التفاح بخفض ضغط الدم!

تم اكتشاف فائدة التفاح في خفض ضغط الدم الشرياني (shutterstock.com)

جميعنا يعلم مقولة “تفاحة كل يوم تبعدك عن الطبيب ” حيث تسهم فاكهة التفاح في الحفاظ على صحة القلب ويحسن الهضم، يعالج الربو ومشكلة الإمساك لغناه بالألياف، ولكن تبقى له فائدة أخرى غير مُكتشفة تتعلق بقدرته على تخفيض ضغط الدم المرتفع.