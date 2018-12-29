تعرف على علاقة التفاح بخفض ضغط الدم!
تم اكتشاف فائدة التفاح في خفض ضغط الدم الشرياني (shutterstock.com)
جميعنا يعلم مقولة “تفاحة كل يوم تبعدك عن الطبيب ” حيث تسهم فاكهة التفاح في الحفاظ على صحة القلب ويحسن الهضم، يعالج الربو ومشكلة الإمساك لغناه بالألياف، ولكن تبقى له فائدة أخرى غير مُكتشفة تتعلق بقدرته على تخفيض ضغط الدم المرتفع.
ارتفاع ضغط الدم الشرياني بات من الأمراض الشائعة والمنتشرة وذلك بسبب نظام الحياة الغير الصحي الذي يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم الشرياني.
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مؤخرآ تم اكتشاف فائدة التفاح في خفض ضغط الدم الشرياني وذلك بسبب وجود مادة الفلافينويد في قشرة التفاح والتي بدورها تعمل على تثبيط أنزيم محدد، يدخل في تركيب المركبات التي تؤدي إلى رفع ضغط الدم.
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