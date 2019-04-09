6 فوائد صحية للتوت

يساعد التوت على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويسرع من حركة الطعام

للتوت نكهة حلوة وطعم حامض يدخل في صناعة عدة أصناف من المربات و الهلام والفطائر والعصائر والشاي يضاف التوت إلى العديد من الأطعمة لإعطاء نكهة التوت وتعتبر اوراق التوت المصدر الغذائي الوحيد لدود القز المشهور بصناعة الحرير الطبيعي.

يمتلئ التوت بالعديد من المواد الغذائية الهامة لإجسادنا مثل فيتامين ب وفيتامين سي وفيتامين ك وعدد من المعادن الاساسية مثل الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وكمية كبيرة من الألياف الغذائية وعدد هائل من المركبات العضوية والمغذيات النباتية مثل ( zea-xanthin, resveratrol, anthocyanins, lutein, various) وعدد من مضادات الاكسدة والمركبات النشطة الأخرى.

هناك عدد هائل من فوائد التوت المذهلة والتي سوف نلقي عليها الضوء بالأسطر المقبلة:

1-صحة الجهاز الهضمي:

هو مثل جميع الفاكهة والخضروات يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية ما يقرب من ١٠٪ من الإحتياج اليومي للألياف، يساعد التوت على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويسرع من حركة الطعام خلال عملية السير ويخفض من الإمساك والتشنج والإنتفاخ ويساعد على تنظيم مستوى الكولسترول بالدم لصحة القلب .

2-صحة الدورة الدموية:

من فوائد التوت احتوائه على الحديد بكميات مرتفعة والتي تعمل على تعزيز انتاج خلايا الدم الحمراء، ويزيد من توزيع الأوكسجين إلى الأنسجة الهامة بالجسم مما يساهم في زيادة التمثيل الغذائي والتحسين الوظيفي لدورة الدموية.

3-صحة القلب وضغط الدم:

يحتوي التوت على ريسفيراترول من مضادات الاكسدة الهامة التي تؤثر تأثير مباشر على سير عمل الدورة الدموية ويزيد من انتاج أكسيد النيتريك الذي يريح الاوعية الدموية ويقلل من فرض تشكيل خلطات الدم التي تسبب السكتتات الدماغية والأزمات القلبية.

4-تحسين الرؤية:

من فوائد التوت احتوائه على الكاروتينات التي تساهم بشكل مباشر في منع انخفاض الأكسدة بالعين والبقع الصفراء على الشبكية وتمنع الجذور الحرة التي تسبب اعتام عدسة العين والضمور البقعي.

5-الوقاية من السرطان:

النسب العالية من كلًا من فيتامين سي و فيتامين أ و مادة الانثوسيانين و المغذيات والمركبات النباتية والمواد المضادة للأكسدة التي تمنع تشكل الجذور الحرة والتي تتشكل كناتج رئيس لعمليات الأيض الخلوي وتسبب تلف بالخلايا السليمة وتحولها إلى خلايا سرطانية من فوائد التوت انه تناوله يمنع حدوث ذلك.

6-تعزيز الجهاز المناعي:

تكمن اهمية التوت في احتوائه على فيتامين سي الذي ينتج مضادات الاكسدة بالإضافة أنه يجمع بين المعادن والفيتامينات التي تعمل على زيادة قوة الجهاز المناعي للمهاجمة الأمراض.

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