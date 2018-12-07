الثوم ومدى أهميته على صحة الإنسان

الزيت المُستخلص من الثوم قد يلعب دوراً إيجاباً في صحّة العظام (shutterstock.com)

جميعنا قد سمعنا أن الثوم قد يقلص من مدة نزلات البرد والأنفلونزا فالثوم استخدم منذ قرون عدة في الأطباق الغذائية فالثوم يحسن الهضم ويزيد القدرة على محاربة الأمراض.

فالطبيب العالمي الدكتور د. أوز، المركبات الموجودة في الثوم ومنها الكبريت قد رُبطت مباشرةً بالفوائد الصحّية المُحتملة.

فها نحن نستعد لموسم الشتاء مو سم الأمراض والانفلونزا أجريت دراسة في جامعة فلوريدا يتمتّعون بصحّة جيّدة وأعطوهم مُستخلص الثوم لمدّة 90 يوماً مع متابعة حالات تعرّضهم لنزلات البرد أو الإنفلونزا

4 حيل مريحة لتقشير الثوم

يساعد الثوم على تحسين استجابة الجهاز المناعي من خلال تعزيز وظيفة خلايا المناعة. لا تتردّدوا إذاً في طبخ الثوم في الحساء، والصلصات، والقلي السريع عندما تشعرون بالتوعّك لدعم أجسامكم على محاربة مُسبّبات الأمراض والشعور بحال أفضل سريعاً.

يخفض ضغط الدم الشرياني المرتفع الذي يعد مؤشرآ مهمّاً لأمراض القلب والأوعية الدموية وقد يؤدي إلى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. خلصت الأبحاث إلى أنّ مكمّلات الثوم تستطيع خفض معدل ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يشكون من ارتفاع الضغط.

مادة الثوم غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على ردع الجذور الحرّة في الجسم والتي تحفّز ظهور السرطان.

يساعد الثوم في الحفاظ على صحّة الجهاز العصبي المرتبط بقدرة الأمراض التنكّسية على التأثير في الدماغ والجسم، والتي تشمل الاضطرابات العصبية التنكّسية كالألزهايمر والباركنسون.

ضع الثوم تحت وسادتك قبل النوم، النتيجة ستفرحك!

وقد أظهرت الدراسات أنّ الزيت المُستخلص من الثوم قد يلعب دوراً إيجاباً في صحّة العظام.

يساهم الثوم في أطالة العمر لأنه يخفض ظغط الدم العالي فلذلك قد يساعد الإنسان على العيش أطول. خصائصه المضادة للأكسدة، وفاعليته في محاربة الأمراض، وانعكاساته الإيجابية على الجهاز المناعي هي من العوامل الأخرى التي تساعد الأشخاص، وتحديداً كبار السنّ، على التمتّع بصحّة جيّدة لمدّة أطول.