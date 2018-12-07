الجوز يحمي ويساعد في الوقاية من أخطر أنواع السرطان

تناول حفنة من اليد من الجوز يمنع تطور أمراض القلب وسرطان الأمعاء، وقد أشارت الدراسات أن هذا التأثير الإيجابي للجوز يظهر بعد تناوله مدة ستة أسابيع متتالية.

تناول الجوز يوميآ خلال ستة أسابيع يؤدي إلى انخفاض كمية الأحماض الصفراوية الثانوية التي ينتجها الجسم في الأمعاء وليس في الكبد كالأحماض الأساسية.

تعرفي على فوائد الجوز للأم والجنين

الألياف الغذائية للجوز تعتبر غذاء جيدا للبكتريا المفيدة في الأمعاء، وتكاثرها يزيح البكتيريا السيئة، ما يساعد على تحسين صحة القلب والمعدة والأمعاء،

تناول 30 غراماً من الجوز يوميا يمنع الموت المبكر بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 55% ، كما يخفض خطر الموت بأمراض السرطان، بما فيها سرطان الأمعاء بنسبة 45%.

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