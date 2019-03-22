تعرفي على أهم فوائد الخيار للبشرة
يحتوي الخيار على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة ما يجعل منه من الأساسيات الجمالية لبشرة صحية ونضرة
يحتوي الخيار على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة ما يجعل منه من الأساسيات الجمالية لبشرة صحية ونضرة. اكتشفي معنا اليوم أبرز فوائد الخيار للبشرة، وطبّقيه على وجهك من خلال الوصفات التي سنطلعك عليها لتتمتّعي ببشرة مشرقة وخالية من العيوب.
فوائد الخيار للبشرة
1- يمنع ظهور التجاعيد
2- يخفف من الهالات السوداء
3- يعالج انتفاخ العينين
4- يزيل النمش والبقع الداكنة
5- يعمل على تبييض البشرة
6- يعالج حروق البشرة
7- يجدد خلايا البشرة
8- يعالج مشكلة المسامات الواسعة
9- يقلّل من تجاعيد العين
خلطات الخيار للبشرة :
1-خلطة الخيار والزبادي: امزجي ثلاث ملاعق من عصير الخيار مع ملعقتين من الزبادي وضعي المزيج على بشرتك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً لمعالجة حب الشباب وإزالة البقع الداكنة.
2-خلطة الخيار والطماطم وماء الورد:
اهرسي نصف ثمرة من الطماطم وأضيفي عليها ثلاث ملاعق من عصير الخيار وملعقة من ماء الورد وطبّقي الماسك على بشرتك لحوالى نصف ساعة كل أسبوع لتبييضها وزيادة إشراقتها.
3-خلطة الخيار والليمون:
امزجي ثلاث ملاعق من عصير الخيار مع ملعقتين من عصير الليمون وضعي المزيج على بشرتك لحوالى نصف ساعة لتنظيف وجهك وتنقيته.
ماسك منزلي سحري لتنظيف البشرة بعمق وتغذيتها
جربي ماسك القرفة والعسل لبشرتك!
ماسك رائع لتفتيح لون الكوع والركبة...جربيه!
اختيار المحرر
1 - 4 من 12