الرقص... أفضل الرياضات لحرق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة في الجسم

أكدت كينغ على أهمية التعرف على علامات وأعراض النوبة القلبية والسكتة الدماغية، وإلى جانب دوره في تحسين صحة القلب ووقايته من الأمراض التي قد تصيبه، يوفر الرقص إمكانات هائلة للحفاظ على صحة الإنسان وضمان اللياقة البدنية المنشودة.

وقد توصل تقرير جديد عن مدى تأثير التمارين الرياضية في الجسم -نشر في المجلة الإسكندنافية للطب والعلوم في الرياضة- إلى أن الناس قد يرغبون في تغيير روتينهم.

ووفق التقرير لا توجد طريقة خاطئة لممارسة التمارين الرياضية. لكن يؤكد في الوقت نفسه، أنه إذا كنت ترغب في اختيار التمارين الأمثل والأنسب لك لمساعدتك في الحفاظ على لياقتك البدنية، فعليك التطرق إلى تمارين الرقص.

وجد الباحثون في هذه الدراسة أن أولئك الذين رقصوا -وخاصة النساء- ظلوا بصحة جيدة مع مرور الوقت.

ويصنف البعض من الخبراء الرقص على قائمة أفضل الرياضات لحرق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة في الجسم باعتباره رياضة غير مملة كالجري أو المشي مثلا أو البعض من التمارين الأخرى.

إذا كنت ترغب في اختيار التمارين الأمثل لك لمساعدتك في الحفاظ على لياقتك البدنية، فعليك التطرق إلى تمارين الرقص

ويتميز الرقص بخاصيات عديدة تقاوم الشعور بالملل لأنه يمزج بين الترفيه والتمارين والحركات المختلفة والمتعددة مما يحرك وينشط عضلات الجسم دون الشعور بالإجهاد.

ويقول خبراء إن الرقص يساعد على حرق 7 سعرات حرارية في الدقيقة الوحيدة، وينصحون بممارسة الرقص يوميا لمدة 30 دقيقة للحفاظ على نشاط الجسم ولياقته.

ويساعد الرقص على تحسين المزاج وتصفية الذهن ومدّ الجسم بالحيوية والنضارة لأن من فوائده تحسين الدورة الدموية.

ويمكن ممارسة الرقص الشرقي أو الزومبا، اللذين يتميزان بقدرة كبيرة على حرق الدهون في المنزل دون الحاجة إلى ارتياد النادي الرياضي. كما يمكن أخذ دورات لتعلم رقصات السالسا أو الرقص الأفريقي أو الزومبا أو غيرها من أنواع الرقصات الأخرى.

وكشفت تقارير وأبحاث علمية أن رقصة الزومبا تساعد على حرق الدهون بشكل أسرع من التمارين الرياضية العادية. ومن فوائدها أيضا قدرتها على علاج المشكلات النفسية كالاكتئاب والتوتر.