9 فوائد صحية للسبانخ

يمتاز السبانخ بأنه غني بالفيتامينات والمعادن الهامة مثل الحديد وفيتامين “أ” وفيتامين “سي”، إلى جانب الألياف الغذائية. يعتبر السبانخ من المأكولات سهلة الطبخ، كما أنه يدخل ضمن عدة أنواع من السلطة. إليك أهم فوائد السبانخ الصحية:

1-الوزن.

يعزّز السبانخ الهضم، ويزيد حرق السعرات الحرارية إلى معدل أكثر من المعتاد، ويعتبر تناوله من العوامل المساعدة على تخفيف الوزن.

2-القلب والشرايين.

يحتوي السبانخ على مواد مضادة للأكسدة تقوم بتنظيف الشرايين والقلب من الجذور الحرة، إلى جانب أنه يحتوي على أحماض أوميغا3 الدهنية التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب. من المغذيات الأخرى التي يحتويها السبانخ حمض الفوليك، الذي يحسّن من تدفق الدم ويمنع انسداد الشرايين. تناول السبانخ يحمي من الأزمات القلبية.

3-السكري.

يعتبر السبانخ من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري، لأنه لا يسبب أي ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم.

4-الأعصاب.

يبطئ السبانخ من تدهور الخلايا العصبية الذي يصيب الإنسان مع التقدم في العُمر. تحمي المركبات المضادة للأكسدة خلايا الدماغ من الجذور الحرة، وتقترح بعض الأبحاث أنه يحسّن المهارات الحركية والقدرة على التعلّم.

5-خصوبة الرجال.

تحسّن المغذيات التي يحتويها السبانخ من جودة الحيوانات المنوية، لأنه يحتوي على حمض الفوليك والزنك والحديد ومضادات الأكسدة.

6-حركة الأمعاء.

لأن السبانخ غني بالألياف يسهّل حركة الأمعاء، ويساعد على تطهيرها.

7-إبطاء الشيخوخة.

تساعد المواد المضادة للأكسدة التي يحتويها السبانخ على إبطاء تلف خلايا الدماغ، ومقاومة تجاعيد البشرة، والحفاظ على المظهر الحيوي لخلايا الجلد.

8-صحة العيون.

يمتاز السبانخ باحتوائه على مادتين مفيدتين لصحة العيون هما اللوتين وزياكسانثين، اللتين تحميان من إعتمام عدسة العين، والضمور البقعي.

9-الوقاية من السرطان.

تحمي كل الفواكه والخضروات التي تحتوي مضادات للأكسدة من أخطار السرطان. يتميز مركب الفلافونويد المضاد للأكسدة الذي يحتويه السبانخ بأنه يقلل مخاطر إصابة النساء بسرطان المبيض بنسبة 40 بالمائة.

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