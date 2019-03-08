30 دقيقة من المشي صباحًا يغنيك حن حبة الضغط

وتقول الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة غرب أستراليا، بعد فحص 67 من البالغين البدناء، أن بدء يومك بنشاط، له تأثير وقائي طوال اليوم، وتدعم هذه الدراسة مجموعة كبيرة من الأدلة التي تشير إلى أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، ويساعد على تقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

الركض في الهواء الطلق يضاعف الفوائد الصحية للدماغ

وقال الدكتور “مايكل ويلر” من جامعة غرب أستراليا: “بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، فالمشي 30 دقيقة مفيد، فقد لوحظ انخفاض في متوسط ضغط الدم الانقباضي بعد التمرين، وهو ما يمكن أن يحد من استخدام الـ”أدوية”.

ويُعرف ضغط الدم المرتفع باسم القاتل الصامت، لأن العلامات غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد إلا بعد فوات الأوان، وبموجب قواعد منظمة الصحة البريطانية، فإن القراءة 140/90 في ضغط الدم تحتاج إلى العلاج عن طريق الأدوية.

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