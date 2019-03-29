كمادات الشاي فوائد كبيرة لعينيك وبشرتك

للشاي العديد من الفوائد فهو مهدّئ للأعصاب ومساعد على الاسترخاء والتركيز

مشروب الشاي المنعش بمختلف أنواعه إن كان أسوداً أو أخضراً، سواء أكان بالنعناع أو الميرمية أو القرفة أو بالأعشاب أو لوحده وإذا كان ساخناً أو مثلجاً، ومهما اختلفت طريقة إعداده وتحضيره لذلك فهو يعدّ مشروباً عالمياً، بل واحد من أشهر المشروبات عالمياً سواء أكان ذلك بالصيف أو الشتاء.

وللشاي العديد من الفوائد فهو مهدّئ للأعصاب ومساعد على الاسترخاء والتركيز، وصحي للأسنان ويقلّل الكولسترول والدهون ويخفّف آثار الزهايمر ويقوي جهاز المناعة في الجسم ويحمي من سرطان المبايض والثدين.

كما أنّه بعد الانتهاء من شرب الشاي والاستمتاع بهذا المشروب الرائع لا تتخلص من ظروف الشاي، إنّ ظروف الشاي أو ما يتبقى من مقدار الشاي تعد ذات فائدة كبيرة.

والفائدة من وراء كمادات الشاي

1-للعين:

إنّ استخدامات كمادات الشاي الباردة بمختلف أنواعه أمر متعارف عليه، حيث تتواجد في الشاي كمية من الكافيين ويعمل هذا الكافيين على مساعدة الأوعية المتواجدة في العين على الانقباض مما يزيل الانتفاخ ويزيل آثار التعب والإجهاد خاصة تلك الناتجة بسبب السهر، كما أن تأثير الأعشاب المهدئة المضافة للشاي تساعد في علاج العين المصابة بالحساسية أو الاحمرار، كما تعالج التهابات العين إذا وضعت عليها، وإذ بهت لون العين بسبب الصيام والإرهاق .

تستخدم كمادات الشاي لإعادة اللمعة للعينين وإضفاء رونق جميل لها، كما وتخلص الكمادات العين من الجفاف وما يرافق هذه المشكلة من شعور باحتراق العينين.

2-للبشرة:

كما أنّ كمادات الشاي الباردة تساعد على شد البشرة وإزالة التجاعيد حول العينين وتساعد في التخلص من الاسوداد حول العينين،كما تعمل على إزالة أثر الماكياج العالق حول العينين وتنظيف مسام البشرة المحيطة بالعين. للبشرة: حيث إنّها مفيدة جداً للبشرة فهي تعالج حب الشباب ومشكلة الحبوب وتعيد للبشرة الحيوية والرونق وتزيد من جمالها، أعيدي استخدام أكياس الشاي وضعيها كماسك على وجهك بعد تبريدها ولكن قبلها اغسلي وجهك جيداً للتخلص من الأتربة والأوساخ والزيوت العالقة في البشرة، حيث إنّ الشاي الأخضر أفضل أنواع الشاي المستخدمة لعلاج مشاكل البشرة. كما يعتبر علاجاً فعالاً لحالات الصداع المزمن.

لاستعمال أكياس الشاي ككمادات يكفي أن تغليها ثم تضعيها في الثلاجة لدقائق واحرصي على غسل وجهك جيداً قبل استخدامها لعينيك ، وينصح بتركها لعشرين دقيقة والاسترخاء أثناء هذه المدة،

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