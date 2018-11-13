هذا ما يحدث في جسدك عند تناول الشوفان يوميًا

يعتبر الشوفان علاج مثالي لمعالجة مشكلات البشرة (shutterstock.com)

تعتبر وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية التي تمد الجسم بالطاقة، وتمنحك الشعور بالحيوية والنشاط، خاصة عند احتوائها على الشوفان، لأنه مليء بالبروتينات، إضافة أنه يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويمكنك إضافة بعض المكونات لطبق الشوفان للحصول على مذاق شهي، مثل الفواكه المجففة، والمكسرات، واللبن، والعسل، والزبادي.

وفيما يلي، يستعرض لكم "مصراوي"، فوائد الشوفان بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي، في الصفحات التالية:

1- الحصول على بشرة نضرة:

يعتبر الشوفان علاج مثالي لمعالجة مشكلات البشرة، مثل الإلتهابات، والإكزيما، كما أنه يعزز من صحة البشرة، كما أنه يحتوي على كثير من الفيتامينات كالزنك الذي يساعد على تنظيف الجلد من السموم، وإزالة الجلد الميت والمركبت الضارة الناتجة عن تلوث الجو، كما يعمل على ضيق المسام بشكل فعال.

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كما أنه يحتوي على الحديد، هو واحد من أهم العناصر المغذية للبشرة، ويمنحها الرطوبة المطلوبة لخلايا الجلد، إضافة المنغنيز، الذي يعمل على إزالة التورم والالتهاب ، كما إنه يعزز الشفاء السريع للجلد بعد الجروح والكدمات، والحروق البسيطة، وغيرها.

أما عن المغنسيوم المتواجد في الشوفان، والذي يقوم بتنشيط الدورة الدموية ويوفر تجديدًا ملحوظا لخلايا الجلد.

2- تناول كمية عالية من البروتينات:

ملعقة واحدة من الشوفان، تمنح جسمك حوالي 15% من الكمية اليومية المطلوبة في وجبة الإفطار، إضافة إلى إحتوائه على فيتامين "ه"، ومضادات الأكسدة التي تحمي من مرض السرطان، والجلوتامين، والتي تساعد على تجديد ألياف العضلات بشكل أسرع.

3- زيادة مضادات الأكسدة في الجسم:

يحتوي الشوفان على مواد مضادات الأكسدة مثل أفانانثيراميد، التي تساعد في الشفاء من الحكة، والالتهاب المفاضل، وضغط الدم، إضافة

إلى مادة بيتا جلوكان، والتي تقلل من نسبة السكر في الدم، يتم تعزيز تأثيرها إذا تم تناول معها عصير البرتقال لإحتوائه على فيتامين C.

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4- الشعور بالطاقة والنشاط:

غني الشوفان بالكربوهيدرات، التي توفر المزيد من الطاقة للجسم، إذ يفضل تناول شوفان جاف قليلاً دون وضع اللبنن أو الزبادي، سيمنحك الطاقة والنشاط لفترة أطول.

5- يساعد على فقدان الوزن:



تناول يوميًا دقيق الشوفان، يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي ، مما يعمل على زيادة نسبة الحرق في الجسم، وفقدان الوزن.

كما أنه يعطي الأحساس بالشبع، والحفاظ على مستوى السكر في الدم، وإزالة السموم من الجسم، وتراكم الدهون.

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6 - إنخفاض مستوى الكُولِيسترول:

يحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان، والتي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الجسم، نتيجة تواجد حمض اللينوليك، والألياف القابلة للذوبان الموجودة في دقيق الشوفان، إذ يساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول غير مرغوب فيه فالدم، التي تعمل على تنظيف بقايا الدهون من جدران الشرايين، وحماية الجسد من الأمراض الخطيرة، مثل تصلب الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية.



7- التقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

تحتوي الشوفان على دهون الدهون الصحية الجيدة التي تدعم خلايا القلب، بسبب تواجد مواد مضادات الأكسدة المتواجدة في دقيق الشوفان.

8- التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي:

يوصي الخبراء بتناول الألياف يوميًا، بكمية تتراوح ما بين 25 إلى 35 جرامًا في اليوم، نظرًا لكونها مناسبة لصحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي جزء صغير من الشوفان على 1/5 من كمية الألياف المطلوبة.

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