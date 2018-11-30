الشيبس لا يحتوي على الكوليسترول ماهي فوائده

هناك دراسة حديثة تقول أن رقائق البطاطا المقلية لا تحتوي الكوليسترول، وأن مكوناتها ليست بذلك الضرر الذي يتخيله كثيرون، مع التأكيد على عدم الإكثار منها.

أن كمية قليلة من الرقائق، أقل من 15 قطعة، يمكن أن تكون ذات قيمة غذائية للجسم، إذ تمدّه بالملح والدهون اللازمة وبسعرات حرارية قليلة.

أن كيسا من “الشيبس” فيه أقل من 15 شريحة، يحتوي على ما يقرب من 154 سعرة حرارية، و135 ملليغرام من الملح، وهو 10 بالمئة من الكمية الموصى بها يوميا.

وناكد أن ليس هناك خطورة على جسم الأنسان من رقائق البطاطا المقلية إلا أن الخبراء يوصون بعدم الإكثار منه، وكذلك عدم الاعتماد عليه لوحده في الحصول على العناصر الأساسية المغذية.

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