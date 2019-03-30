فائدة الصبار للشعر وكيفية استخدامه
الصبار للشعر يعد من أسهل الطرق من أجل تعزيز صحته،فهو غني بالأحماض الأمينية
الصبار للشعر يعد من أفضل الطرق للعناية به والحفاظ على صحته، فما هي فوائده وطرق استخدامه؟
فوائد الصبار للشعر وطرق استخدامه
الصبار للشعر يعد من أسهل الطرق من أجل تعزيز صحته، فهو غني بالأحماض الأمينية والإنزيمات الضرورية لصحة الشعر وفروة الرأس.
جدير بالذكر أننا نعني الألوفيرا هنا باستخدامنا كلمة الصبار، وبالأخص الجيل الذي يتم استخلاصه من أوراق النبتة.
فوائد الصبار للشعر
تتمثل أهم فوائد الصبار للشعر فيما يلي:
1-إصلاح الضرر في فروة الرأس:
بسبب الإنزيمات التي يحتويها، الأمر الذي يعزز من صحة بصيلات الشعر ونموه.
2-حث بصيلات الشعر على النمو:
وبالأخص تلك التي دخلت في مرحلة من السبات.
3-التقليل من تساقط الشعر:
وبالتالي ترققه، الأمر الذي يساعد في زيادة كثافته.
4-خصائص مضادة للالتهاب والفطريات:
تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس ومحاربة قشرة الرأس.
5-غني بالبروتينات:
والفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات الشعر وتعزز من نموه.
6-ترطيب الشعر:
تعمل المغذيات الموجودة في الصبار على ضمان ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.
طرق استخدام الصبار للشعر
ولاستخدام الصبار للشعر هناك العديد من الطرق، أهمها:
-زيت الخروع والصبار
أنت بحاجة إلى كوب من جيل الألوفيرا وملعقتين صغيرتين من زيت الخروع ونفس الكمية من بودرة الشمر.
يفضل تطبيق هذه الوصفة في الليل، ووضع المزيج على فروة الرأس والشعر من ثم تغطيته بالقبعة المخصصة.
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