فوائد الصبار للشعر لا تعد ولا تحصى، ويعد الصبار من أسهل الطرق من أجل تعزيز صحة الشعر لأنه غني بالأحماض الأمينية والإنزيمات الضرورية لصحة الشعر وفروة الرأس.

يحتوي الصبار على 75 عنصر مغذي بإفتراض أن الصبار يحتوي علي 100 عنصر غذائي صحي لذلك يتم الإستفادة من الصبار كعنصر ضروري في العديد من المنتجات ولأن الشعر يتعرض للكثير من الضرر بسبب الطقس وأدوات ومنتجات تصفيف الشعر، فإنه من الصعب أن تجد الحل المناسب لهذه المشاكل ويبطل نتائجها، ويعد الصبار عنصر طبيعي يساعد في مقاومة مشاكل الشعر المختلفة دون وجود أي أضرار.

فوائد الصبار للشعر

الصبار له خصائص مضادة للالتهاب والفطريات لانها تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس ومحاربة قشرة الرأس.

الصبار غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات الشعر وتعزز من نموه.

الصبار يساعد على ترطيب الشعر، حيث تعمل المغذيات الموجودة في الصبار على ضمان ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.

الصبار لإصلاح الضرر في فروة الرأس بسبب الإنزيمات التي يحتويها، الأمر الذي يعزز من صحة بصيلات الشعر ونموه.

الصبار يحث بصيلات الشعر على النمو وبالأخص تلك التي دخلت في مرحلة من السبات.

الصبار يعمل على التقليل من تساقط الشعر وبالتالي ترققه، الأمر الذي يساعد في زيادة كثافته.

طريقة عمل ماسك الصبار لترطيب الشعر جيدًا

المكونات:

ملعقة من هلام صبار "الألوفيرا".

كمية من زيت جوز الهند حسب طول الشعر.

طريقة التحضير: