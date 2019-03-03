الطحينية السائلة تفتح درجة لون البشرة

تحتوي الطحينة السائلة على نسب جيدة من فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين E، والعديد من المعادن اللازمة للتغذية؛ كالصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والنحاس، والحديد، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والفوسفور، والسيلينيوم، والزنك، فيها أيضاً بعض العناصر الغذائية النباتية الهامة كالكاروتين، ومركب التشفير زانثين، ومركب اللوتين زياكسانثين.

ومن فوائد الطحينية للبشرة:

1- الطحينية السائلة تفتح درجة لون البشرة، وللحصول على تلك الميزة ضعي ملعقتين من الطحينة مع ملعقين من الحليب ومسحوق الكركم الطازج والمخصص للاستعمال على البشرة، وبعد مزجهم جيداً للحصول على عجينة متماسكة توضع على الوجه وتترك لحوالي العشرين دقيقة حتى تجف بالكامل قبل غسل الوجه بالماء البارد.

2- الطحينية تنقي بشرة الوجه، لذلك ضعي القليل من الطحينية السائلة على قطنة نظيفة ودلكي بها وجهك بالكامل مع تجنب الاقتراب من العينين، ومن بعد ترك الطحينية على الوجه لحوالي الربع ساعة اغسلي وجهك بالماء الدافئ لتلاحظي النتيجة.

3- الطحينية تنفخ الخدود بشكل طبيعي، إذا رغبتِ بالحصول على خدود جميلة فكل ماعليك فعله أن تضعي القليل من الطحينية السائلة مع القليل من المرة والماء وامزجيهم معاً، ثم ضعي المكونات على وجهك وخاصة على وجنتيك، وبعد ربع ساعة اغسلي وجهك بماء دافئ.

4- الطحينية حل مثالي يخلصك من الخراج والدمامل، فقط دلكي المنطقة المصابة بالخراج أو الدمامل بقطنة عليها كمية من الطحينية السائلة وأبقي القطنة على المنطقة المصابة مع تثبيتها لبعض الوقت، وبعدها اغسلي المنطقة بالماء الدافئ.

5- الطحينية تصفي الوجه وتمده بالرطوبة بشكل واضح من أول استخدام، فقط دلكي وجهك بالطحينية يومياً مع تركها لحوالي الربع ساعة قبل غسل الوجه لتلاحظي الفرق في الرطوبة والصفاء والنضارة.

المزيد:

فوائد صفار البيض للبشرة

طرق العناية بالبشرة بعد سن الـ 25

أفضل 7 طرق للتقليل من دهنية بشرتكِ