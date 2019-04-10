فوائد العنب للحامل

العنب غني بمجموعة من الفيتامينات مثل الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم

يعتبر العنب من الفواكه الصيفية تتميز بمذاقها الحلو، وبقيمتها الغذائية العالية، ووهو غني بمجموعة من الفيتامينات؛ مثل: A, B1, B2, B3, B5, B6, C, H، وحمض الفوليك، والعديد من المعادن الأساسية، مثل: الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والسيلينيوم، والعديد من السكريات، ومضادات الأكسدة، ومركبات الفلافونويد، وهناك أنواع مختلفة من العنب، إلا أن أشهرها: العنب الأخضر، والأبيض، والأسود، والأحمر.

يوفر العنب العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وبالرغم من ذلك فليس هناك دراساتٌ توضح فوائده للحامل بشكلٍ خاصّ، وفي الحقيقة فإنّ المرأة الحامل تُنصح بتناول خمس حصصٍ من الفواكه والخضروات يومياً؛ حيث يمكن تناول العنب بالإضافة إلى فواكه أخرى، ومن الجدير بالذكر أنّ الحصة الواحدة من العنب تساوي 10 حبات من العنب تقريباً.

وتجدر الإشارة إلى أنّه ليس هناك دراسات كافية توضح سلامة استخدام العنب بكميات دوائية، أو بكميات أكبر من تلك الموجودة في الغذاء خلال فترة الحمل والرضاعة، ولذلك يجب على الحامل تجنب هذه المنتجات، وعدم استهلاك كميات من العنب أكثر من الموجودة في الغذاء.

المزيد:

فوائد عظيمة للعنب تجبرك على تناوله!

فوائد العنب الأسود

فوائد العنب الأخضر