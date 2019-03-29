فوائد القراءة المهمة وكيفية تشجيع الأطفال عليها

القراءة تمنح الأطفال شعوراً بالمتعة والسعادة

عند التفكير في تثقيف الأطفال مع بداية خطواتهم الأولى وحتى سن المراهقة، ليس أفضل من القراءة لهم أولاً، ومن ثم تعويدهم على اختيار كتاب أو قصة. وإذا جرت العادة باختيار الكتب اللافتة لصغار السن، فإنه من المفيد جداً تعليم الأطفال كيف ينتقون مواد القراءة لاحقاً. وتعريفهم بأهمية المطالعة ليس بالكلام وإنما بالتطبيق بهدف التقليد، إذ تثبت الدراسات أن الأسر التي تقتني في بيوتها مكتبات، وتشهد مطالعة الكتب يومياً تقدم أجيالاً تثمن دور الكتاب للمعرفة والتقدم في الحياة.

تعمل القراءة على تثقيف الأطفال وتفتح أذهانهم وتوسع قدراتهم العقلية وتزيد الوعي لديهم، ومن أهم فوائد القراءة للأطفال:

1- تعزيز العلاقة بين الوالدين والطفل، ولاسيما عندما يبدأ باكتشاف البيئة المحيطة به، كما أنّ القراءة تخرج الطفل من الروتين، وتنشط العقل مما يساعده على معرفة الأشكال والأجسام بصورة أفضل.

2- تحفّز الأطفال قبل دخولهم إلى المدرسة على التعلّم، فيكون الطفل قادراً على تركيب الجمل والتفوق العلمي.

3- تساهم في تنمية خيال الأطفال وتطلق العنان لتصور كل ما يقرأ لهم، وتكسبهم مهارات التواصل مع الآخرين، فيصبحون أكثر قدرة على التعبير عما يجول في خاطرهم، واستخدام كلمات ومصطلحات جديدة.

4- تساعدهم على فهم المصطلحات والمواقف التي يتعرضون لها، وتعلمهم التنظيم. فعند تخصيص أوقات معينة للقراءة يعتاد الطفل على مبدأ الالتزام والانضباط.

5- القراءة تمنح الأطفال شعوراً بالمتعة والسعادة، فيفضلونها أحياناً كثيرة على الألعاب الإلكترونية ومشاهدة التلفزيون.

يسأل كثيرون عن أفضل الطرق لتشجيع الأطفال على القراءة، ويمكن تلخيصها في خطوات قابلة للتطبيق بسهولة:

1- قراءة القصص للأطفال قبل النوم، وقبل التحاقهم بالمدرسة يحبّب القراءة لديهم، ويشجعهم على المطالعة.

2- إحاطة الطفل بالكتب، ووضع عددٍ منها في غرفته يجعله يسعد بتناول كتاب بقصد التسلية مع الحرص على ألا يُحرم الطفل من اللعب.

3- اختيار الكتب المحببة للطفل، والتي تتناسب مع عمره تجعله يستمتع بقراءتها.

4- من المهم ترك الحرية للطفل ليختار الكتاب، الذي يود قراءته بنفسه لتنمية شعوره بالاستقلالية.

5- مكافأة الطفل عند انتهائه من قراءة كتاب ما لتحفيزه على مطالعة الكتب باستمرار.

6- الاستماع إلى الطفل، وهو يقرأ ومساعدته على لفظ المصطلحات وتهجئة الكلمات بطريقة صحيحة مع الدعم الكامل، ومن دون تأني.

أهم الكتب حتى عمر 8 سنوات:

* مجموعة حواديت وصناديق فيزو بقلم وليد طاهر لتعلم الأشكال والألوان والأرقام والحيوانات في كتب من الكرتون المقوّى لصغار السن. وتدور حول ولد في السادسة من عمره يحب أهله وأصدقاءه، ولكنه في بعض الأوقات يشعر بالخجل من بعض الناس، وفي أحيان أخرى لا يكمل ما بدأه.

* حكايات فرحانة بقلم رانية حسين أمين. عن طفلة في الخامسة من عمرها، تريد استكشاف كل ما حولها بحرية وبطريقتها الخاصة. وتبحث عن كتبها وتتشاجر مع صديقتها وتقول الحقيقة وتعشق المغامرات.

* الدودة شديدة الجوع بقلم إريك كارل، تتميز بالرسومات والإثارة في الوقت نفسه. وتعلم الطفل بصورة شيقة العد، وأيام الأسبوع، وأنواع الطعام وأهم خصائص الشكل واللون لبعض الحيوانات.

* الغرفول بقلم جوليا دونالسدون وأكسل شفر، قصة مترجمة من الكلاسيكيات العالمية الشهيرة بطلها فأر ذكي يتحايل على الحيوانات المفترسة التي يقابلها في طريقه إلى الغابة، وتحدث له مفاجأة غير متوقعة.

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