القرنبيط ..أهميته الغذائية، فوائده وطرق تخزينه

يعد القرنبيط من الخضراوات المهمة لعملية التعلم والذاكرة ويعزز جهاز المناعة

يُعدّ القرنبيط من الخضراوات التي تنتمي إلى الفئة الصليبية، ويتميز باحتوائه على مركب "الكولين" المهمّ في عملية التعلم والذاكرة، إضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة والكيميائيات النباتية. هذا وتعزز جهاز المناعة في الجسم.

1-حقائق غذائية عن القنبيط

-الكربوهيدرات

يحتوي كوب واحد من القنبيط على سدس كمية الكربوهيدرات الموجودة في المعكرونة المطبوخة أو الأرز. لذلك، يعدّ خياراً رائعاً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

-الدهون

يتضمن القنبيط كمية صغيرة من الدهون إضافة إلى أنّه خال من الكوليسترول.

-البروتين

يحتوي القنبيط على كمية قليلة من البروتين. لذا، يجب إدخال مصادر البروتين الأخرى في نظامك الغذائي لتلبية احتياجاتك اليومية.

-المغذيات الدقيقة

يساعد الفيتامين "ب" الموجود في القنبيط على إنتاج الحمض النووي والمواد الوراثية الأخرى. كما يعدّ مصدراً جيداً لفيتامين " K" الذي يساعد في تقوية العظام، عدا عن احتوائه على فيتامين C المعزز لجهاز المناعة. هذا ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الالتهابات التي تؤدي إلى مرض مزمن.

2-فوائد القنبيط الصحية

-يساعد في الحفاظ على وزن صحي.

-يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

-تقي مادة "الجلوكوزينات" والمواد الكيميائية المحتوية على الكبريت من أنواع عدّة من السرطان.

3-تخزين القنبيط

-لا تغسل القنبيط إلا قبل طهيها مباشرة.

-ضعها في مكان بارد وبعيداً من الهواء والضوء.

-خزنها في أكياس بلاستيكية.

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