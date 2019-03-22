تعرفي على فوائد القهوة الخضراء
القهوة الخضراء تحتوي على القليل من الكافيين مقارنة بالقهوة المحمصة
قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه غال إن القهوة الخضراء ليست نوعًا جديدًا من القهوة، بل هي حبوب قهوة غير محمصة.
وأضافت غال أن القهوة الخضراء تحتوي على القليل من الكافيين مقارنة بالقهوة المحمصة، ومع ذلك تساعد على اليقظة والانتباه.
وأشارت إلى أنها تتفوق على القهوة المحمصة كونها لا تفقد المواد الفعالة بسبب التحميص، مثل حمض الكلوروجينيك.
وأوضحت خبيرة التغذية أن حمض الكلوروجينيك يندرج ضمن مضادات الأكسدة، لذا فهو يعمل على تقوية جهاز المناعة، كما أنه "يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة"، وفقا لرأي الخبيرة.
وبينت أن حمض الكلوروجينيك قد يتسبب في تهيج المعدة والأمعاء مسببًا الشعور بالغثيان، لذا ينبغي على أصحاب المعدة الحساسة الحذر عند شرب القهوة الخضراء.المزيد:
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