قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه غال ‫إن القهوة الخضراء ليست نوعًا جديدًا من القهوة، بل هي حبوب قهوة غير محمصة.

‫وأضافت غال أن القهوة الخضراء تحتوي على القليل من الكافيين مقارنة ‫بالقهوة المحمصة، ومع ذلك تساعد على اليقظة والانتباه.

وأشارت إلى أنها ‫تتفوق على القهوة المحمصة كونها لا تفقد المواد الفعالة ‫بسبب التحميص، مثل حمض الكلوروجينيك.
‫وأوضحت خبيرة التغذية أن حمض الكلوروجينيك يندرج ضمن مضادات الأكسدة، ‫لذا فهو يعمل على تقوية جهاز المناعة، كما أنه "يساعد على إنقاص الوزن ‫والتمتع بالرشاقة"، وفقا لرأي الخبيرة.

وبينت أن حمض الكلوروجينيك قد يتسبب في تهيج ‫المعدة والأمعاء مسببًا الشعور بالغثيان، لذا ينبغي على أصحاب المعدة ‫الحساسة الحذر عند شرب القهوة الخضراء.

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