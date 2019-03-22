الليمون دواء طبيعي في منزلك

منذ قديم الزمان عرفت الفوائد الصحية الجمة لليمون، وأهمها قدرته القوية المضادة للجراثيم والفيروسات، وتعزيز المناعة، والمساعدة على خفض الوزن وتحسين الهضم وتنظيف الكبد.

إذ يعمل الليمون على تطرية الأوعية الدموية، وبالتالي مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وحماية القلب بشكل عام، لاحتوائه على البوتاسيوم. ك

ما يعمل البكتين، إلى جانب بعض المواد الأخرى مثل الليمونين، على تعزيز المغذيات التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وتبين منذ سنوات طويلة أن تناول عصير الليمون الممزوج بالماء الفاتر والعسل يساعد في تقليل وزن الجسم، ويستخدم الرياضيون الحامض لمحاربة التعب والعطش، إذ تبين أنه أكثر فعالية من الماء، ويبدو أن زيت الليمون قادر على تحفيز نشاط المخ، ولذا يتناوله البعض عند الشعور بالتعب والعجز عن التركيز.

يحتوي الليمون على حامض الستريك، وهو من المواد الفعالة في علاج حب الشباب. ويعد «فيتامين سي» الموجود في الحمضيات أمرا حيويا للحصول على جلد متوهج سليم. ويستخدم بعض الناس الذين يعانون من عدوى جلدية مثل الأكزيما لفائف الليمون للعلاج، والبعض يستخدم زيت الليمون مع الماء الفاتر والعسل لهذه الغاية.