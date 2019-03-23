الفرق بين الموز الأحمر والأصفر وفوائده التي لاتعرفها!

يحتوي الموز الأحمر على العناصر الغذائية الأساسية مما يجعله اختيارًا صحيًا لجهاز المناعة

يوجد أكثر من 1000 نوع مختلف من الموز حول العالم. الموز الأحمر واحد منهم يوجد في جنوب شرق آسيا مع جلد أحمر، يقول بعض الناس أن مذاقه قريب من الموز الأصفر كما أن له نكهة تشبهه بالتوت، وغالبًا ما يتم استخدامه في تحضير الحلويات بسبب مذاقه الطيب.

يحتوي الموز الأحمر على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، مما يجعله اختيارًا صحيًا لجهاز المناعة وصحة القلب والهضم.

وفيما يلي بعض فوائد الموز الأحمر والاختلاف بينه وبين الموز الأصفر:

1-القيمة الغذائية

الموز الأحمر ذو قيمة غذائية كبيرة، إنه غني بالمعادن الأساسية وفيتامين B6 والألياف.

2-ضبط ضغط الدم

الموز الأحمر غني بالبوتاسيوم والماغنيسيوم، مما يساعد في ضبط ضغط الدم.

3-مفيد لصحة العين

يحتوي الموز الأحمر على الكاروتينات مثل اللوتين والبيتا كاروتين التي تعزز صحة العين.

4- غني بمضادات الأكسدة

الموز الأحمر غني بالعديد من مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة.

5- يقوي جهاز المناعة

يعتبر الموز الأحمر مصدرًا جيدًا لفيتامين C وفيتامين B6، وهما من الفيتامينات التي تدعم نظام المناعة القوي وتحارب العدوى.

6- يحسن الهضم

الموز الأحمر غني بالبريبايوتك والألياف، مما يعزز الهضم ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب القولون المزمن.

ما الفرق بين الموز الأحمر والأصفر؟

الموز الأحمر يشبه إلى حد ما في خصائصه الموز الأصفر، إنهما مصدران جيدان للألياف الغذائية، كما أنهما يحتويان على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

لا يزال بين الصنفين بعض الاختلافات. على سبيل المثال، الموز الأحمر أصغر حجما وأكثر كثافة، يحتوي على المزيد من فيتامين ج، أعلى في بعض مضادات، الأكسدة، أما المذاق، فالموز الأحمر له مذاق سكري أكثر من الموز الأصفر.

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