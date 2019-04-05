فوائد جمالية لليانسون
خواص اليانسون أيضًا أنه يعمل على تنقية البشرة من البثور وتلف الجلد
كثيرون يعرفون فوائد اليانسون للصحة، ولكن قليلين من يعرفون فوائده الجمالية، نعم لليانسون فؤائد جمالية كثيرة، فهو محارب للتجاعيد، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة والبيتاكاروتينات، لذلك تناول كوب منه مع ملعقة من العسل تعمل على تأخير علامات الشيخوخة.
كما أنه أيضاً يعمل على طرد السموم من الجسم وتنقية الدم ما يجعل البشرة نضرة أكثر، وتكون نقية ويعطيها اللمسة الوردية التي تعطي إشراقة خاصة وتمنع ترهل الجلد.
ومن خواص اليانسون أيضًا أنه يعمل على تنقية البشرة من البثور وتلف الجلد، إذا حافظتي على تناوله بشكل منتظم.
وإلى جانب تناول اليانسون، كمشروب يمكنكِ استخدامه موضوعيًا من خلال غلي ملعقة من اليانسون على كوبين من الماء واتركيه حتى يبرد بعدها قومي بعمل كمادات بواسطة هذا المغلي.
كما يمكنك خلط هذا المغلي مع العسل وزبدة الشيا وطبقي هذا القناع لمدة 15 دقيقة على البشرة قبل شطفها بالماء الفاتر.المزيد:
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