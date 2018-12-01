مع بداية موسم اليوسفي.. 5 فوائد صحية للجسم والبشرة

اليوسفي غنى اليوسفي بفيتامين C (shutterstock.com)

يشتهر فصل الشتاء بفاكهته المفيدة للغاية المليئة بالفيتامينات، من أبرزها اليوسفي، الفاكهة المعالجة لنزلات البرد والأنفلونزا، بالإضافة إلى غناها بالمكونات الغذائية التي تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض والعدوى الفيروسية التي تكثر في هذا الموسم، وغيرها من الفوائد، نستعرضها لكم فيما يلي بحسب موقع "Stylecraze".

1- الوقاية من السرطان

كشفت الأبحاث أن بإمكان فاكهة اليوسفي التقليل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، نتيجة احتوائها على الكاروتينات وكذا غناها بعنصر الليمونين الذي له تأثير مضاد للسرطان كما أنها مفيدة في الوقاية من سرطان الثدي.

2- خفض ضغط الدم

يعمل اليوسفي على خفض مستويات ضغط الدم، لاحتوائه على عناصر غذائية ومعادن هامة مثل البوتاسيوم المعروف بمساهمته في خفض ضغط الدم، وتسهيل تدفق الدم بسلاسة في الشرايين.

3- تقوية المناعة

غنى اليوسفي بفيتامين C يعزز جهاز المناعة في الدفاع عن الجسم من الأمراض، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص مضادة للميكروبات ويمنع إصابة الجروح بالعدوى الفيروسية، الفطرية والبكتيرية.

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4- فقدان الوزن

النسبة العالية من الألياف الغذائية التي يحتويها اليوسفى تساعد على الشعور بامتلاء المعدة لفترة طويلة وبالتالي، تخفيف الوزن.

5- صحة الجلد

يزيد فيتامين C الموجود في اليوسفى من صحة الجلد ولون البشرة، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه أيضاً على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

كما أنها تقلل من ظهور علامات الشيخوخة وخاصة التجاعيد والخطوط الدقيقة.