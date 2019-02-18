فوائد اليوغا للحامل

ممارسة اليوغا بشكل يوميّ تحافظ على شكل الجسم

رياضة اليوغا من الرياضات التي لا تحتاج لمعدات، ويمكن ممارستها لكافة الأعمار، وبأي مكان وبأي وقت، ويُنصح دوماً ببمارستها بمراكز ونوادٍ صحيّة، وعلى أيدي خبراء مختصّين ومُدربين لوجود حركات يصعب إتقانها، كما يصعب أداء حركاتها بالبداية، وهي تحقيق نظام متوازن للجسم والعقل نتيجة تمارين الاسترخاء والتأمل والتنفس، ويمكن للمرأة أثناء فترة حملها ممارسة رياضة اليوغا، فإنّها تُعتبر من أفضل التمارين الآمنة للأم والجنين على حدٍ سواء.

ومن اهم فوائد اليوغا للمراة الحامل :

1- ممارسة اليوغا بشكل يوميّ تحافظ على شكل الجسم، وتجعله بحالة جيدة. ضخ الدم بالشكل المطلوب.

2- تقوية العضلات بالجسم وتزيد من الشعور بالحيوية والنشاط. تخفض من نسبة التوتر، وتُجنِّب من الشعور بالتفاعل الزائد أثناء فترة الحمل، وغالباً ما تُكسب ردة فعل هادئة لأنها تجعل الأعصاب مرتخية.

3- زيادة قوة العضلات بالحوض وتمددها، وبالتالي تزيد الليونة وتدعم من صلابة الجسم وتزيد من القدرة على التحمّل.

4- اليوغا تزيد من توسّع الأوردة الدمويّة، وتخفّض من آلام الظهر قبل وبعد الولادة.

5- تُطوِّر قلب الأم وبالتالي تساعد على تحمل الأعباء اليوميّة؛ لأنها ليست رياضة بدنية فقط بل هي تحافظ على عمليّة التمثيل الغذائي المتوازن في الجسم، والتي تساعد على استرخاء الجسم.

6- تحدّ من المخاوف والتوترات والآلام أثناء الولادة، نتيجة تمارين التأمل والتنفس العميق.

7- من خلال ممارستها بشكل يومي وبانتظام تتطوّر الروابط الروحية والجسدية والذهنية بين الأم وطفلها بمرحلة المخاض، ويُشجّع الطفل أن يأخذ أفضل وضعية للولادة، ويكون جسم المرأة خالٍ من الضغط، وبالتالي تكون الأم أكثر استعداداً للدفع أثناء الولادة.

8- تقوي وتشد العضلات بالبطن وبأسفل الظهر وتصقلها وتستعيد الأم وقفتها الصحيحة بعد مرحلة الولادة.

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