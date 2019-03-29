فوائد بياض البيض المذهلة
هناك عدد لا يحصى من فوائد بياض البيض والتي تشجعنا أن نجعل بياض البيض جزءا من غذائنا
هناك عدد لا يحصى من فوائد بياض البيض والتي تشجعنا أن نجعل بياض البيض جزءا أساسيا من غذائنا اليومي.
وفقًا لـ organicfacts هذه هى الفوائد :
1- مصدر جيد للبروتين:
حتى بدون صفار البيض ، يعد بياض البيض مصدرًا جيدًا للبروتين ، حيث يبلغ وزنه 4 غرامات تقريبًا لكل وجبة ، كما أن السعرات الحرارية منخفضة كثيرًا و لهذا السبب يستخدم الأشخاص الذين يبحثون فقط عن بروتين نظيف قليل السعرات الحرارية بياض البيض.
2- عديم الكوليسترول:
على الرغم من أننا نعرف الآن أنه ليس كل أنواع الكوليسترول ضارة ، بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون حمية منخفضة الكوليسترول ، فإن بياض البيض هو الخيار الأفضل، يوجد كل الكوليسترول في البيض في صفار البيض مع الدهون المشبعة. وفقا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، التي أجراها الدكتور فرانك، فقد تم ربط انخفاض استهلاك صفار البيض بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ولكن بياض البيض يمكن فصلها واستهلاكها بشكل منفصل لفوائدها.
3- المواد الغذائية الأساسية:
يحتفظ بياض البيض فعليًا ببعض الفيتامينات والمعادن. تحتوي بيضة واحدة بيضاء على 1.3 ملج من الفولات ، 6.6 ملج من السيلينيوم ، 2.3 ملج من الكالسيوم ، 3.6 ملج من المغنيسيوم ، 4.9 ملج من الفوسفور و 53.8 ملج من البوتاسيوم. حمض الفوليك هو فيتامين ب ضروري لتكاثر الخلايا والنمو. السيلينيوم يدعم وظيفة الغدة الدرقية صحية ونظام المناعة، ويساعد الكالسيوم والمغنيسيوم معًا في بناء عظام قوية وكثيفة، و الفوسفور مهم لإنتاج الطاقة في الجسم ، في حين أن البوتاسيوم هو أساس الكهرباء المهم الذي يساعد في الحفاظ على ضغط الدم.
4- خسارة الوزن :
لا يزال تخفيض السعرات الحرارية الكلية جزءًا لا يتجزأ من خسارة الوزن، استخدام بيضة كاملة يحتوي على أكثر من خمسة أضعاف السعرات الحرارية للبيض فقط. في الوصفات الغنية بالبيض.
5- الجمال والعناية بالبشرة:
تم استخدام بياض البيض كغسيل تجميلي لعدة قرون. مزيج من البيض الأبيض وعصير الليمون سوف يتقلص ويشد المسام الكبيرة. كما أنه يستخدم كقناع للبشرة الدهنية المفرطة وغالبًا ما يوصى به كعلاج للبشرة المعرضة لحب الشباب. كما يجف قناع البيض الأبيض على الجلد ، فإنه يزيل الرؤوس السوداء ويقلل من الانتفاخ، يعد بياض البيض أيضًا من أشهر أنواع غسل الشعر ، كعلاج لفروة الرأس الدهنية ، ويستخدم في تلميع الشعر الجاف.
المزيد:
لا تهملوا فوائد البيض النيئ الثمينة وتناوله لصحة أفضل
حقائق هامة عن فوائد البيض
ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت البيل ي؟
اختيار المحرر
1 - 4 من 12