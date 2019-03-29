فوائد حمام الملح أهمها التخلص من سموم الجسم

ملاح الاستحمام تحقق العديد من الفوائد الصحية للأشخاص الذين يعانون من ألم العضلات

حمام الملح يخفف الآلام ويخلص الجسم من السموم وتستخدم أملاح الاستحمام كوسيلة سهلة وغير مكلفة لعلاج بعض الآلام، يتم إذابة أملاح الاستحمام، التي تصنع عادة من كبريتات الماغنيسيوم «ملح إبسوم» أو ملح البحر، في ماء الحمام الدافئ وتستخدم في تخفيف التوتر والآلام.

أملاح الاستحمام تحقق العديد من الفوائد الصحية للأشخاص الذين يعانون من ألم العضلات، آلام المفاصل، التهاب المفاصل، مشاكل الدورة الدموية، الصداع، القلق والتوتر فضلا عن بعض أمراض الجلد مثل الإكزيما، الجاف والحكة.

يُعتقد أن المعادن الموجودة في حمام الملح يساعد على التخلص من السموم مما يعمل على تحسين صحتك وتخفيف التوتر وعلاج الإمساك والمساعدة في تخفيف الوزن.أيضًا، يساعد حمام الملح على امتصاص الماغنيسيوم.

كيفية استخدام أملاح الاستحمام

استخدم كوبين من ملح إبسوم لحوض استحمام قياسي الحجم مملوء بالماء الدافئ. صب الملح في الماء الجاري لمساعدته على الذوبان أسرع في الحمام.

استرخى في الحوض لمدة 12 دقيقة على الأقل، أو 20 دقيقة في حالة علاج الإمساك. يمكن أن توفر إضافة الزيوت الأساسية، مثل اللافندر أو النعناع، فوائد إضافية، مثل الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية.

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