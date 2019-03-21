عليكِ بزبدة الشيا خاصة بعد انتهاء فصل الشتاء

تُستخدم زبدة الشيا لإصلاح بشرة الوجه والجسم نظراً لاحتوائها على مختلف العناصر الضرورية

تتميّز زبدة الشيّا بكونها مكوّناً نقياً وطبيعيا يتمتع بفوائد متعدّدة لدى استعماله للعناية بالبشرة والشعر، حسب موقع "العربية"، وإن تجربته مرة واحدة فقط كفيلة بتحويله إلى مستحضر عناية تجميليّة يصعب الاستغناء عنه، خاصةً في وداع الشتاء.

- ما هي زبدة الشيا؟

تُعرف زبدة الشيا بتركيبتها الدهنيّة، يحصل عليها من أشجار الشيّا التي تنتشر بشكل واسع في المناطق الإفريقيّة. تُستخدم هذه الزبدة في المجال التجميلي نظراً لاحتوائها على مختلف العناصر الضرورية لإصلاح بشرة الوجه والجسم، إضافة إلى الشعر.

تحمي زبدة الشيا من التجاعيد كونها غنيّة بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنيّة التي تعزّز إنتاج الكولاجين في البشرة. وهي ترطّب الجلد بالعمق وتزيد نضارة البشرة، كما تساهم في تخليصها من حبّ الشباب والبقع البنيّة. وتُستخدم زبدة الشيّا كمرطّب طبيعي للشفاه، إذ تغذّيها وتخلّصها من التشققات التي تصيبها بفعل التبدلات المناخيّة.

تعمل زبدة الشيّا على تغذية الشعر وترطيب فروة الرأس. وهي تحارب القشرة، تغذّي بصيلات الشعر، تعزّز نموّه وتضفي عليه النعومة واللمعان.

- زبدة مغذّية للجسم:

إذا كنت تتمنّين الحصول على بشرة جسم مخمليّة ومُعطّرة بشكل طبيعي 100%، لن تحتاجي سوى لبضع مكوّنات: 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا، ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، بضع قطرات من زيت أساسي تختارينه على ذوقكِ( جيرانيوم، لافندر...)، والقليل من خلاصة بذور الليمون الهندي التي تلعب دور حافظ لهذه الخلطة.

يكفي تذويب زبدة الشيّا في وعاء يوضع بدوره في قدر من الماء الساخن، ثمّ خلطها مع المكوّنات الأخرى وتركها لتبرد قبل ضربها بأداة خفق كهربائيّة لتكتسب صيغتها الكريميّة وتُصبح جاهزة للاستعمال.

تعمل زبدة الشيّا على تغذيية وترطيب بشرة الجسم بالعمق دون أن تسدّ مسامها، أما زيت اللوز الحلو فمعروف بمفعوله المنعّم والمهدئ للبشرة. استعيني بهذه الخلطة الغنيّة والسريعة الامتصاص بعد الحمّام للحصول على بشرة مخمليّة في دقائق.

- قناع يعتني بالشعر التالف:ا

ذا كنت تعانين من جفاف الشعر وفقدانه للحيوية، فأنت بحاجة إلى الاستعانة بقناع سابق للشامبو يؤمّن الحصول على شعر ناعم ولمّاع بسرعة وسهولة. يكفي تذويب زبدة الشيّا في وعاء يوضع بدوره في قدر مليء بالماء الساخن، على أن تضيفي إليها بعد ذلك نوعاً أو عدة أنواع من الزيوت المعروفة بفوائدها في مجال العناية بالشعر مثل: زيت الخروع، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، وزيت الأفوكادو.

انتظري حتى تصبح حرارة هذه الخلطة فاترة ثمّ رطّبي شعرك بالماء للمساعدة على توزيع الخليط عليه بسهولة وتأمين نفاذه إلى عمق الشعر. طبّقي الخليط على كامل الشعر من الجذور إلى الأطراف ودلّكي فروة الرأس لبضع دقائق مما يساهم في تنشيط دورتها الدمويّة. غطّي الشعر بعد ذلك بقبّعة حمّام بلاستيكيّة واتركيه لمدة ساعة على الأقلّ. أما إذا كان شعرك جافاً جداً فننصحك بترك هذا القناع عليه طوال الليل وشطف الشعر بالماء قبل غسله في صباح اليوم التالي.

- مُقشّر ينعّم الشفاه:

تشكّل زبدة الشيّا مكوّناً أساسياً في معظم أنواع البلسم المخصّصة لترطيب الشفاه والمتوفّرة في الأسواق. فهي تغذّي، وترمّم، وتعالج التشققات التي تظهر على الشفاه. يكفي خلط ملعقة صغيرة من زبدة الشيّا والكمية نفسها من السكر، إضافة إلى بضع نقاط من زيت اللوز الحلو للحصول على مقشّر للشفاه.

يُنصح بتطبيق القليل من هذه الخلطة على الشفاه وفركها بحركات دائريّة بنعومة، ثمّ شطفها بالماء الفاتر لتخليص الشفاه من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.

تتمتع زبدة الشيّا بفعالية في مجال تغذية الشفاه والتآم ندباتها فتصبح مالسة وناعمة مما يساهم في الحفاظ على ثبات أحمر الشفاه لفترة أطول.

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