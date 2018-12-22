زيت الزيتون منجم من الصحة والفوائد

زيت الزيتون من منا لايعرف فوائده الصحية العظيمة لصحة الأنسان وجسمهفهو غني بالمواد الغذائية المفيدة والأحماض الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والدهون الأحادية التشبع. كل هذه الفيتامينات تحافظ على القلب والأوعية الدموية وتمنع تلف خلايا الدم الحمراء، كما أنه يخفض الوزن ويخفف الألم.

لنتعرف في هذا المقال على فوائد زيت الزيتون الرائعة:

- يعالج القولون كونه يعززمن عملية الهضم وحركة القولون ويقي من الإمساك.

- مفيد جداً للجلد والأظافر، كما أنه يقوم بتنعيم وتصليح وترطيب الشعر.

لا تفوتي أهم فوائد زيت الزيتون للجسم قبل النوم

- يلعب الكبد دورآ مهمآ في جسم الأنسان كونه مسؤول عن تنظيف كل أعضاء الجسم الداخلية. لذا من المهم تنقية الكبد نفسه من السموم، وذلك يمكن أن يتم عن طريق زيت الزيتون، حيث يمكن خلط ملعقتين من زيت الزيتون على عصير ليمونة وتناول المزيج كوصفة لتنقية الكبد من السموم.

- كونه يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية يعمل على تقوية مناعة الجسم حيث يصبح الجسم أقوى في محاربة المرض

فوائد زيت الجزر لصحة الجسم والبشرة والشعر

- من أفضل الطرق لزيادة الكوليسترول المفيد في الجسم تناول زيت الزيتون، الذي يعود بفوائد لا تحصى على القلب والأوعية الدموية. كما أن زيت الزيتون يخفض من الكوليسترول الضار.

- زيت الزيتون معروف بفوائده المضادة للالتهابات

- أن تناول حوالي 3 إلى 4 ملاعق من زيت الزيتون يعطي نفس تأثير الـ”أيبوبروفين على جسم الإنسان

- يساعد زيت الزيتون في تخفيض مستوى السكر في الدم، لذا يجب على مرضى السكري تناول زيت الزيتون.

- يعزز زيت الزيتون من صحة المخ، كما أنه يقي من تدهور الإدراك العقلي مع التقدم في العمر، ويقوي الذاكرة ويقلل من فرص التعرض للاكتئاب.