هذه الفواكه تحتوي على فوائد غذائية أقلّ مما تظن.. اكشتفها!

تحتوي الفواكه المعلبة على نسبة أكبر من السعرات الحرارية من العصير (shutterstock.com)

حلاوة، ملمس وطعم لذيذ، لطالما أوصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بتناول حصتين منها يومياً لما تحتويه من معادن وفيتامينات وفوائد غذائية.

تختلف الفوائد الصحية والغذائية بين فاكهة وأخرى، لذلك سنعرض لكم قائمة بخمس فواكه ينصح اختصاصيو التغذية في تجنبها او التقليل منها وفق ما ذكر موقع "كليفلاند كلينك":

1- عصير الفواكه (بمختلف النكهات)

تُسبب عصائر الفاكهة الباردة ارتفاعاً في نسبة السكر في الدم شأنها شان اي عصائر جاهزة تُباع في المتاجر. وتحافظ الألياف الموجودة في مختلف الفواكه على استقرار نسبة السكر في الدم شرط عدم الإفراط في تناولها.

بالصور: تعرف على أهم 8 فواكه تزيد الرغبة الجنسية

لذلك في حال قررت تناول عصير، حاول اختيار عصائر الخضراوات واضافة المكسرات للمحافظة على استقرار السكر بالدم. وغالباً ما تكون عصائر الفاكهة غنية بالسكر، لذلك يُفضل تناول الفاكهة عوض عصرها.

2- الفاكهة المجففة

الكرز والتوت والتوت البري المجفف وغيرها جميعها مناسبة ولكن ماذا عن ثمنها؟ غالباً ما يُضاف على هذه الفاكهة المجففة السكر الذي يزيد من سعراتها الحرارية.

تجفيف الفاكهة يُسبب فقدان الماء الموجود في الفاكهة، علماً ان الماء والألياف تساعدك على استعادة حيويتك. حاول تناول 17 حبة من العنب واكتشف تأثيرها على جسمك، وفي اليوم التالي تناول 17 حبة زبيب. كلتاهما تحتوي على السعرات الحرارية نفسها ولكنها لن تعطي المفعول نفسه، أليس كذلك؟

على الأقل لا يحتوي الزبيب على السكر مثل الكرز والتوت والتوت البري المجفف، ولكن يبقى افضل خيار تناول الفاكهة طازجة او باردة دون اضافة السكر.

3- الفواكه المعلبة

تحتوي هذه الفواكه على نسبة أكبر من السعرات الحرارية من العصير، وبالرغم من انها مشبعة بالسائل تفقد بعضاً من خشونتها وتجعدها. من السهل تناول الفواكه المعلبة على الفواكه الطازجة، لكن الأفضل اعداد هذه الفواكه والاستمتاع بتناولها.

4- العنب: حلوى طبيعية

4 أضرار للوجبات السريعة على جسمك

يتميز العنب بحلاوته لذلك تمّت تسميته بالـ"حلوى الطبيعية"، ما يجعلنا نفرط في تناولها بسهولة ودون ان نشعر بذلك.

يحتوي العنب على نسبة كبيرة من السكر ونسبة قليلة من الألياف. لذلك احذر من تناول كمية كبيرة منه لأنه يرفع نسبة السكر بالدم.

5- الشمام والبطيخ: سريع الهضم

يُشكّل البطيخ والشمام سلطة غنية بألوانها ونكتها لكن المشكلة تكمن في سهولة الإفراط في تناولها. يحتوي البطيخ والشمام على نسبة عالية من السكر وألياف قليلة كما انها سريعة الهضم. هذا النوع من الفاكهة يجعلك تشعر بالجوع بسرعة، لذلك قلل من كمية تناولها او استبدلها بفاكهة غنية بالألياف وقليلة السكر.