في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تعرف على أنواعه وكيفية مُحاربِته

المخدرات هي مواد طبيعية أو صناعية تحتوي على مواد منشطة، أو مثبطة تستخدم في غير أغراضها الطبية تُغَيّب العقل، وحواس الجسم، وتُعرّف قانونياً على أنّها مجموعة من المواد المسبّبة للإدمان بإحداثها خللاً في عمليّات العقل، وتسمم الجهاز العصبيّ المركزي.

وفي هذا المقال نقدم لكم أنواع المخدرات:

1- الخشخاش:

هو المصدر الرئيسي الذي يؤخذ منه مخدر الأفيون، وهو نبات حولي يصل إلى ارتفاع اثنتين إلى أربعة أقدام، وينتج أزهار بيضاء ذات أربع بتلات، قُرمزية، أو حمراء، أو أرجوانية، واللون الأبيض هو الأكثر شيوعاً، وله رأس ذات استدارة بيضاوية الشكل من القمة إلى القاع، ويُزرع هذا النبات في المثلث الذهبي من تايلاند، ولاوس، وميانمار، والهلال الذهبي من باكستان، وأفغانستان، وبعد ثلاثة أشهر من زراعته ينضج النبات، ثمّ تتساقط الأوراق وتظهر الكبسولة، والأفيون هو العصير المتخثر الناتج من ثمرة الخشخاش، حيثُ يخرج من الكبسولة على شكل الحليب وعند ملامسته للهواء يصبح أكثر تكاثفاً متحولاً فيما بعد إلى اللون البني الداكن، والمورفين هو العنصر الأكثر نشاطاً في الأفيون، ويُستخلص عن طريق استعمال الجير الحي، والكلوريد الأمونيا، وجهاز الترشيح، أو يمكن استخلاصه مباشرة من ساق نبات الخشخاش.

2- الحشيش:

الحشيش، أو القنب، أو الماريهوانا هو من أكثر المخدرات انتشاراً في العالم، ويُطلق على الرانتج آي الذي يُفرز من الثمرة المزهرة لبنتة القنب التي يميل لونها إلى الأخضر، والحشيش إمّا أن يكون على شكل كتل، أو أن يتمّ مزجه مع مادة الشمع كالحشيش المغربي والباكستاني، ومنه أيضاً البانجو، أو ما يُسمّى بالماريجوانا، وتنتج بعد تجفيف ودق أوراق النبات.

3- القنب:

هو عبارة عن شجرة حولية شديدة الرائحة تنمو في المناطق البرية في مناطق متعددة من العالم، ولا توجد أي منطقة في العالم لا تنمو فيها، ذات أوراق لزجة، وذات لمعان، وضيقة تتجمّع على شكل مروحي، مُغطاة بشعيرات قصيرة، ويستخرج راتنج الحشيش من الأوراق.

4- الكوكا:

هي شجيرة ذات أوراق حمراء، تُزرع في مناطق البيرو، وبوليفيا، وكولومبيا، وهذه الشجرة يجب أن تتوفر لها الظروف المناخية المناسبة، فهي لا تنمو إلا على درجة الحرارة خمس عشرة إلى عشرين درجة، ويصل ارتفاعها إلى متر ونصف، ومن أنواعها الكوكايين، والكراك هو عبارة عن الكوكايين المقطر بالتكسير.

5- القات:

هي شجيرة صغيرة معمرة، ذات أوراق دائمة الخُضرة، يصل ارتفاعها إلى متر أو مترين تقريباً، كما وتُزرع في أي نوع من أنواع التربة، حيثُ تقاوم الآفات وتقلبات المناخ، وتنمو شجيرة القات في المناطق الجبليّة والرطبة خاصّة في جنوب شرق أفريقيا.

أما كيفية مُحاربِة المُخدّرات:

- العمل على إشغَال الشّباب بالكثير من الأمُور وعدم ترْك وقت فراغ لهُم.

- مُلاحظة مُهرّبين المُخدّرات، والتشّهير بهم وتطبيق حُكم الشّرع في مُعاقبتهم.

- زيادة الاهتمام بالتّعليم وتضمين المناهِج الدّراسية بدروس توعيّة عن أضرار ومَخاطِر المُخدّرات.

- توعيّة الشّباب بأهم المخاطِر التي تنجَم عن تعاطِي المُخدّرات على أسُسْ علمية مدروسة.

- العمل على توعيّة الشّباب الذي يُسافر إلى بلاد أخرى بقصْد الدّراسة أو التنّزُه بأضرار المُخدّرات.

- العمل على علاج مُدمني المخدرات من ناحية طبية ونفسية واجتماعية.

- نشر الأخلاق والتعاليم الدينية، وتطوير برامج التّعليم بحيث تتناسب مع جميع الفِئات العُمريّة وتتضمن معلومات عن مخاطِر المُخدّرات.

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