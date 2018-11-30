ماهى أسباب ظهور قشور الوجه وطرق علاجها؟

تعرض الوجه لأشعة الشمس الضارة ولفترات زمنية طويلة يتسبب في ظهور القشور (shutterstock.com)

تتعرض البشرة للعديد من المشاكل الجلدية؛ مثل: الحبوب والبثور والرؤوس السوداء والتصبغات الجلدية، كما تعتبر قشور الوجه أيضاً أحد أهم مشاكل البشرة واسعة الانتشار.

وتعد البشرة الجافة هي البشرة الأكثر عرضة للإصابة بتلك القشور، وتكثر الإصابة بالقشور في فصل الشتاء نظراً لجفاف الطبقة الخارجية من الجلد، ومن أكثر المناطق عرضة لقشور الوجه هي الأنف وفوق الحاجبين وحول الوجنتين .



أسباب ظهور القشور على الوجه:



- أخذ حمام ساخن، حيث يؤدي الماء الساخن إلى تحطيم جزيئات الدهون الموجودة على الوجه ممّا يؤدي إلى جفافها وتقشرها.

أهم النصائح للعناية بالبشرة الجافة خلال فصل الربيع

- تناول بعض الأدوية التي تؤثر على البشرة بشكلٍ سلبي، وتؤدي إلى تقشرها وتهيجها.



- الإصابة بمرض السكري الذي يؤدي إلى فقدان الجسم لكمية كبيرة من السوائل اللازمة لترطيب البشرة، وهذا ما يؤدي إلى ظهور القشور عليها.



- إفراز العرق المحتوي على الأملاح بكثرة، وهذا ما قد يلحق الضرر والتلف ببشرة الوجه.



- غسل الوجه بالماء والصابون باستمرار دون وضع كريم ترطيب مناسب بعد ذلك، وخاصةً في الظروف الجوية الباردة.



- تعرض بشرة الوجه للمواد الكيماوية مثل: مواد التنظيف.



- تعرض الوجه لأشعة الشمس الضارة ولفترات زمنية طويلة.



- اضطراب في النظام الغذائي، ويتمثّل ذلك في لاحتوائه على نسبة قليلة من الأطعمة والمواد الغذائية التي ترطب الجسم .



نصائح للتخلص من قشور الوجه:

ما الذي يجعل البشرة جافة في فصل الشتاء؟

- الإكثار من تناول الفواكه والخضروات.



- استعمال كريمات الترطيب الخالية من العطور.



- تجنب تعرض الوجه لأشعة الشمس، وتحديداً خلال فترة الظهيرة.



- شرب كميات كبيرة من الماء.



طرق وعلاج لتقشير البشرة:



- الخيار: وهو يعتبر من الأصناف التي تحتوي على الكثير من الماء والّذي يساعد على إبقاء الجلد رطباً وبارداً، والتقليل من التهيج والحكّة.



- العسل: وهو يعد مرطبا طبيعيا وعاملا الذي يقلل من الحكة والاحمرار المرتبط بقشور البشرة، وذلك عن طريق فرك كمية صغيرة من العسل على الجلد المصاب وتركه مدة لا تقلّ عن 20 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر.



- زيت الزيتون: وهو يحتوي على الأحماض الدهنية المغذية للجلد والّتي تعمل بوصفها مرطّباً ممتازا للبشرة الجافة، وذلك عن طريق فرك زيت الزيتون الدافئ على المنطقة المصابة، ويتم خلط ملعقتين من الملح مع زيت الزيتون لتشكيل عجينة بسيطة يتمّ فركها على الوجه يتم تكرار ذلك مرتين في الأسبوع.



- الحليب الكامل الدسم: يفيد الحليب في ترطيب البشرة وتطهيرها، وذلك بوضع القليل من الحليب على منشفة صغيرة ونظيفة ويدلك به الوجه لحوالي عشر دقائق قبل غسله بالماء.



