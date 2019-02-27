أجمل الكلمات التي كتبها أحمد شوقي عن الأم‎

الأم هي الحب والحياة وهي كل المشاعر الصادقة

الأم هي الحب والحياة وهي كل المشاعر الصادقة، فلا يوجد أصدق من الأم في الحب والعطاء والتضحية، وقد تغنّى بها الكثير الشعراء بقصائدهم وقصصهم وآدابهم ومنهم الشاعر أحمد شوقي له هذه القصيدة عن الأم.

قصيدة عن الأم لأحمد شوقي:

أغرى امرؤٌ يوماً غُلاماً جاهلاً بنقوده حتى ينال به الوطرْ

قال: ائتني بفؤادِ أمك يا فتى ولك الدراهمُ والجواهر والدررْ

فمضى وأغرز خنجراً في صدرها والقلبُ أخرجهُ وعاد على الأثرْ

لكنه من فرطِ سُرعته هوى فتدحرج القلبُ المُعَفَّرُ إذا عثرْ

ناداه قلبُ الأمِ وهو مُعفرٌ: ولدي، حبيبي، هل أصابك من ضررْ؟

فكأن هذا الصوتَ رُغْمَ حُنُوِّهِ غَضَبُ السماء على الوليد قد انهمرْ

ورأى فظيع جنايةٍ لم يأتها أحدٌ سواهُ مُنْذُ تاريخِ البشرْ

وارتد نحو القلبِ يغسلهُ بما فاضتْ به عيناهُ من سيلِ العِبرْ

ويقول: يا قلبُ انتقم مني ولا تغفرْ، فإن جريمتي لا تُغتفرْ

واستلَّ خنجرهُ ليطعنَ صدرهُ طعناً سيبقى عبرةً لمن اعتبرْ

ناداه قلبُ الأمِّ: كُفَّ يداً ولا تذبح فؤادي مرتين ِ على الأثر

والجدير بالذكر أن أحمد شوقي علي أحمد شوقي بك هو كاتب وشاعر مصري يعد من أعظم شعراء العربية في العصور الحديثة، يلقب بـ "أمير الشعراء".

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