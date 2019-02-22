"موضة أمريكاني"... 5 كلاسيكيات شكلت اتجاهات الموضة العالمية

من النادر جدا أن تفتح خزانة ملابسك ولا تجد واحدة من العناصر الـ5 التي صدرتها لنا الولايات المتحدة

« موضة أمريكاني».. حقيقة صمدت خلال العشرات من السنوات على الرغم من تغير أذواق الناس حول العالم، لتمثل حالة خاصة وفريدة في عالم الموضة العالمية، من خلال الكلاسيكيات الأمريكية في تصميم الأزياء التي أصبحت تشكل اتجاهات الذوق والموضة العالمية.

فمن النادر جدا أن تفتح خزانة ملابسك ولا تجد واحدة من العناصر الـ5 التي صدرتها لنا الولايات المتحدة وتعد من الكلاسيكيات الأمريكية :

الجينز الأزرق

يبقى الجينز أحد أكثر الملابس المثيرة للاهتمام على مر الزمن، إذ يخلق هذا النوع من الملابس ارتباطا عاطفيا مع مرتديه.

الأفلام الأمريكية هى ما تسببت في جعل «الجينز» ذا شعبية كبيرة، حيث في عام 1955، صنع جيمس دين فيلما كلاسيكيا ظهر فيه يرتدى سراويل من «الجينز»، وارتدى مارلون براندو وكثير من الممثلين نفس السروال، وصار «الجينز» هو السروال السائد فى خمسينيات القرن الماضي.

الأحذية الرياضية

الأحذية الرياضية أو المريحة هى إحدى ميزات الستايل الأمريكي، ففى ثلاثينيات القرن الـ19 تم إنتاج الأحذية ذات النعل المطاطي، وصولا إلى أحذية الركض فى ستينيات القرن نفسه.

أصبحت الأحذية الرياضية عالمية في عام 1924. عندما قام رجل ألماني يدعى أدى داسلر بتصنيع حذاء رياضي سمي على اسمه «أديداس»، أصبحت هذه العلامة التجارية الأكثر شعبية في العالم.

الجاكيت الجلد الأسود

في عام 1928 تم تقديم أشهر ديزاين من الجاكيت الجلد.

وكانت السترات الجلدية موجودة قبل ذلك، لكن ليست على مستوي شعبي فقد كانت موحدة للطيارين في سلاح الجو الأمريكي، وأسهمت شركة «سكوت» بتصاميمها الخاصة بمساعدة الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية، عندما تم تكليفهم من قبل سلاح الجو لتصميم سترة دافئة بشكل استثنائي لأطقم القصف التي تحلق في السماء.

الـ«تى شيرت»

التيشيرت الذي نرتديه اليوم ربما كان يعتبر منذ حوالي 100 عام من الملابس الداخلية وقد تستحي من ارتدائه إذا كنت من مواليد القرن الماضي.

فقبل اختراع الغسالات الكهربائية التى تعتنى بنظافة ملابسنا اليوم كان هناك التيشيرت كملابس داخلية تحافظ على الملابس خاصة البدل الخاصة بالبحرية الأمريكية.

نظارات الشمس

تم تطوير النظارات الشمسية أو «نظارات الطيارين» في الأصل عام 1936 من قبل Bausch & Lomb للطيارين لحماية أعينهم أثناء الطيران.

الترويج الأول للنظارات الشمسية على مستوى شعبي كان من شركة «راي بان» وتمت إضافة إطارات ملونة ليرتديها شخصيات عامة مثل مايكل جاكسون وإلفيس، لتصبح بعد ذلك جزءا لا يتجزأ من الموضة العالمية.