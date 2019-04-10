4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة

تمتلك بيكربونات الصوديوم قدرة سحرية على إزالة الرائحة الكريهة للأحذية

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تتعرض الأحذية للعرق الذى يسبب الجراثيم والميكروبات والرائحة الكريهة مما يصعب على البعض التخلص من هذه الروائح، فهناك وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الحذاء التى تشمل

1. قشر البرتقال

وضع قليل من قشر البرتقال داخل حذائك الشتوي أو الرياضي طوال الليل سيساعد على إزالة الرائحة الكريهة تماما في الصباح.

2. بيكربونات الصوديوم

تمتلك بيكربونات الصوديوم قدرة سحرية على إزالة الرائحة الكريهة للأحذية. انثري قليل من البودرة داخل الحذاء واتركيها لمدة ساعتين وستجدين أن الرائحة قد زالت تماما. ويمكنك نثر البودرة في الحذاء مباشرة قبل ارتدائه لمنع تكون رائحة كريهة خلال اليوم.

3. ورق الجرائد

قد تبدو هذه الطريقة غريبة، لكنها فعالة في التخلص من الرائحة الكريهة للأحذية. ضعي ورق الجرائد داخل حذائك لبضع ساعات وستلاحظين كيف قام بامتصاص الرائحة الكريهة في وقت سريع.

4. بودرة الأطفال

لبودرة الأطفال تأثير مماثل لبيكربونات الصوديوم، حيث أنها تقضي على الرائحة الكريهة سريعا. ويمكنك نثرها على قدميك قبل ارتداء الحذاء لتمنع تعرق قدميك ولتحافظ رائحتها طيبة لأطول فترة ممكنة.

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