5 خطوات بسيطة لتحديد موعد الزفاف
يجب تحديد الأوقات غير المضغوطة في عملك وعمل شريكك وتوفيق الإجازتين معا عند تحديد الزفاف
موعد الزفاف يحتاج إلى الكثير من الحسابات المعقدة، وذلك لأن هذا اليوم يجتمع فيه عدد كبير من الأشخاص، ويجب أن يكون الموعد مناسبا للجميع، وأولهم عائلتا العروسين، واليوم نقدم لكِ 5 نصائح رئيسة حتى تحددي موعد الزفاف بسهولة.
1- الأولى:
أول شيء يجب أن تضعيه في اعتبارك، عند اختيار موعد الزفاف، هو الفصل الذي سيتم الزفاف فيه، ويجب أن يكون هذا الفصل هو المفضل لك وللشريك، لأن هذا سيحدد الشكل الخاص بالزفاف وبفستان الزفاف.
2- الثانية:
يجب تحديد الأوقات غير المضغوطة في عملك، وعمل شريكك، وتوفيق الإجازتين معا، حتى تستطيعا تحديد موعد الزفاف وشهر العسل أيضا.
3- الثالثة:
يجب أن تأخذي في اعتبارك واعتبار الشريك إذا كان لديكما أقارب في الخارج، اختيار مواعيد مناسبة لوقت حضورهم، خاصة إذا كان هؤلاء الأقارب من الدرجة الأولى.
4- الرابعة:
الميزانية الخاصة بالزفاف، من عناصر تحديد موعد الزفاف، لأنه مثلا في فصل الصيف يكون الزفاف باهظ الثمن، عكس الشتاء، لذلك حددي الميزانية وبعد ذلك قرري الموعد، وليس العكس.
5-الخامسة:
يجب أن يكون المنزل جاهزا قبل موعد الزفاف، لذلك تابعي كل شيء، حتى ينتهي العمل في موعده قبل الزفاف، لأن هناك كثيرين يقعون في خطأ تأجيل إنهاء المنزل حتى شهر العسل.
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